WARRIORS w World of Tanks Modern Armor

World of Tanks Modern Armor zaprasza graczy, aby wkroczyli na arenę z jednymi z najsłynniejszych dowódców w nowym wydarzeniu WARRIORS. Czas podjąć wyzwanie i zdobyć kolekcję epickich czołgów w zupełnie nowym turnieju społecznościowym „Battle Bracket”, w którym liczy się każdy mecz. Od 12 maja do 1 czerwca gracze będą wspierać kultowe postacie wojskowe z różnych epok. Czołgiści mogą wybrać, czy chcą walczyć pod sztandarem jednego z czterech bohaterów: Georga von Frundsberga, Menga Tiana, Marka Klaudiusza Marcellusa oraz Minamoto no Yoshiie. W ramach tego trzytygodniowego wydarzenia dla społeczności gracze co tydzień wcielą się w rolę nowego wojownika i będą toczyć bezpośrednie pojedynki. Każda potyczka stanowi krok w kierunku finału, w którym dwaj cotygodniowi zwycięzcy zmierzą się o ostateczną wygraną.







Ukończone bitwy i wyzwania wzmocnią bohaterów, napędzając tym samym wielką wojnę, której przebieg zależy wyłącznie od interakcji graczy. Historyczny wojownik z największą liczbą punktów honoru awansuje w drabince turniejowej, dzięki czemu każda rozgrywka stanowi taktyczny wkład w ostateczny sukces każdego z bohaterów.



Do walki wkraczają cztery nowe czołgi premium, z których każdy został zaprojektowany w stylu bohatera, którego reprezentuje:

• Reiter: ten potężny, ciężko opancerzony kolos to powojenny czołg średni o grubym pancerzu i dużej sile przebicia. Przejmuje kontrolę nad linią frontu i nigdy nie ustępuje.

• Hatamoto: średni czołg wyposażony w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych (ATGM) oraz działo kalibru 105 mm. Cichy i niewidoczny, zajmuje pozycję na wzniesieniu z daleka, aby zadawać potężne obrażenia z wysokości

• Ruishi: bestia ze Wschodu, to niezwykle szybki niszczyciel czołgów VIII poziomu. Wysoka penetracja wspierana przez dopalacze rakietowe czyni go zabójczym drapieżnikiem, który porusza się szybko i uderza z ogromną siłą.

• Praetor: ten ciężki czołg IX poziomu jest szybki, wzmocniony grubym pancerzem i niesamowicie elastyczny w walce. Zdolny zadawać niszczycielskie obrażenia i posiadający możliwości uzyskania nowego kąta widzenia na pole bitwy dzięki 10-stopniowemu kątowi obniżenia działa, to prawdziwy gladiator, z którym należy się liczyć.

Po raz pierwszy w grze World of Tanks Modern Armor czołgiści mogą odblokować dowódców Ultimate 2D dla każdej z czterech postaci, a także nowego dowódcę 3D.

• Dowódcy Ultimate 2D: w pełni rozwinięcie, z wszystkimi 9 miejscami na umiejętności i premią + 30% do XP. Można ich zdobyć w skrzynkach Warriors War Chests lub odblokować standarowe wersje w ramach wyzwań społecznościowych.

• Dowódca Germański Rycerz: Wydarzenie WARRIORS wprowadza do gry nowego, w pełni renderowanego dowódcę 3D - Ulricha der Wieseljäger.



W ramach nadchodzącego wydarzenia do gry powracają też „Letters of Gratitude”, tym razem w postaci WOJENNYCH PIECZĘCI. Gracze mogą je zdobywać online i wysyłać sobie nawzajem jako nagrody oraz słowa otuchy, okazując wsparcie swoim wojownikom.



Już 12 maja – rekrutuj swojego Dowódcę. Wybierz swojego bohatera. Walcz o chwałę.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming