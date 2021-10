Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital, globalny lider segmentu infrastruktury danych, zaprezentował właśnie nowy produkt dla szybko powiększającej się społeczności cyfrowych twórców: WD Blue SN570 NVMe SSD. Nowy wewnętrzny nośnik flash jest potężnym rozwiązaniem, idealnym dla użytkowników chcących zmodernizować swój komputer lub stworzyć nowy zestaw PC. Aby jeszcze bardziej zainspirować twórców, każdy nabywca WD Blue SN570 NVMe SSD otrzyma miesięczny dostęp do usługi Adobe Creative Cloud, zapewniającej możliwość korzystania z najlepszych aplikacji dla kreatywnych użytkowników, w tym Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro and InDesign.







Nowy WD Blue SN570 NVMe SSD został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości i połączeniu najwyższej wydajności z niewielkimi gabarytami – a wszystko to przy zachowaniu niewielkiego zużycia energii.



Kluczowe zalety WD Blue SN570 NVMe SSD:

• Technologia NVMe: twórz szybciej, zużywają mniej energii. Dzięki szybkości odczytu sięgającej 3,500MB/s (modele 500GB - 1TB), system może działać nawet 5x szybciej niż w przypadku używania najszybszego nośnika SATA SSD Western Digital.

• Wbudowane wsparcie: pracuj bez obaw o stan urządzenia i bezpieczeństwo danych – oprogramowanie Western Digital SSD Dashboard umożliwia monitorowanie urządzeniach pod kątem kondycji, dostępnej przestrzeni, temperatury, etc.

• Kompaktowe rozmiary: jednostronny moduł M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD zajmuje niewiele miejsca i idealnie sprawdzi się zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i laptopie.

• Niezawodność: o bezpieczeństwo danych dba m.in. funkcja całościowej ochrony ścieżki danych (end to end data path protection).



Cena i dostępność

WD Blue SN570 NVMe SSD jest już dostępny w Western Digital store oraz u wybranych partnerów firmy. Urządzenie jest objęte 5-letnią, ograniczoną gwarancją Dostępne są pojemności od 250GB do 1TB. Ceny zaczynają się od 202.99 PLN.















Źródło: Info Prasowe / WD