ZALMAN MegaMax V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

ZALMAN dość mocno odświeża swoją sprzętu i peryferiów komputerowych, co skutkuje pojawieniem się oznaczeń V2 (version two), przy ich nazwach. Tym razem padło na serię zasilaczy MegaMax, które teraz dostaniemy w linii MegaMax V2. Wybierać będziemy mogli w opcjach mocy 500 W, 600 W, 700 W i 800W, a wszystko to w certyfikowanej skuteczności 80 Plus (prawdopodobnie brązowej). Zasilacze tej serii uzbrojono w pojedynczą, silną linię +12V, systemy Active PFC, DC-to-DC oraz wszystkie niezbędne zabezpieczenia zwarciowe i przeciwprzepięciowe. Chłodzenie zasilaczy będzie realizował wentylator 120mm. Na razie nie podano jeszcze cen odświeżonej serii MegaMax V2.























Źródło: TechPowerUP