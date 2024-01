Wargaming - World of Tanks inspirowane komedią kryminalną ’Przekręt’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming z dumą prezentuje nową zawartość do World of Tanks inspirowaną komedią kryminalną „Przekręt” – dostępną w grze zarówno na PC, jak i urządzeniach mobilnych. Czołgiści dołączą do szajki planującej skomplikowaną intrygę. W jej składzie znajdzie się pięciu nietuzinkowych bohaterów filmu - Franky Cztery Palce, Kulozębny Tony, Tommy, Turek oraz Borys Brzytwa. Celem akcji jest prawdziwy stalowy potwór – jedyny w swoim rodzaju, inspirowany filmem czołg „Nomad”. Gracze World of Tanks PC będą mogli wziąć udział w specjalnym wydarzeniu przepustki bitewnej „Diamentowy przekręt”, które postawi przed nimi szereg celów. Na czołgistów czeka 14 dni wyzwań, których ukończenie odblokuje w garażu zawartość związaną z Przekrętem.







Wśród nagród znajdzie się pięciu niesławnych dowódców, kolekcja pamiątkowych przedmiotów do personalizacji, w tym style 2D, inskrypcje i medale oraz cel ostateczny – specjalna fura… tzn. czołg „Nomad”. Co więcej, do 15 lutego, subskrybenci Prime Gaming mogą odblokować specjalną paczkę ze skórką dla załogi „That Dog”, tematycznymi malowaniami, medalem i innymi elementami.



W World of Tanks Blitz także nie zabraknie kryminalnego klimatu za sprawą specjalnej przepustki sezonowej Operacja Przekręt. Zawartość dostępna do 31 stycznie oferuje unikatowe nagrody, od dedykowanej, legendarnej skórki „Caravan” dla czołgu Charioteer, pięciu awatarów inspirowanych filmem, po cztery kamuflaże dla czołgu stworzone na podstawie kultowego gangu zawadiaków: Frankiego Cztery Palce, Borisa Brzytwy, Turka, Tommiego i Kulozębnego Tonyego.