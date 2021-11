World of Tanks: Battlegrounds – gra wideo w wersji planszowej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Wargaming ma przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy z polską firmą TM Toys. Jej owocem jest gra planszowa World of Tanks: Battlegrounds, która właśnie debiutuje na rynku. Wszystkie elementy planszówki zostały zaprojektowane i wykonane z najwyższą precyzją, dzięki czemu niezwykle realistycznie odwzorowują świat przedstawiony w grze. Pojedynki dorównują emocjonującym walkom toczonym w świecie wirtualnym. W obu przypadkach zabawa opiera się bowiem na trzech wspólnych elementach lokacjach, czołgach i bitwie taktycznej. Gracze mają do dyspozycji 12 czołgów, którymi mogą się w określonych kierunkach poruszać po planszy. Ich celem jest prowadzenie taktycznych pojedynków na zmieniającym się w każdej rozgrywce polu bitwy złożonym z 64 obrazkowych żetonów lokacji, tak aby po drodze zdobyć określoną liczbę punktów zwycięstwa.







Gra jest odpowiednia dla graczy powyżej 7. roku życia i można w nią grać samemu, w dwójkę lub w czwórkę. World of Tanks: Battlegrounds oferuje aż 4 rodzaje rozgrywki:

• podstawowy (bitwa) – typu odkryte memory – gracze po drodze do zwycięstwa zdobywają lokacje i toczą między sobą walki na czołgi;

• drużynowy – dla par (może w niego zagrać dwóch lub czterech graczy);

• familijny – typu zakryte memory – gracze poruszają się czołgami po planszy, szukając par lokacji;

• solo – wyścig między grą a graczem o to, kto szybciej zdobędzie więcej lokacji.

Dzięki takiej różnorodności każda gra jest inna i nie ma obaw, że po rozegraniu określonej liczby partii na planszy powieje nudą. Dodatkowo, dla fanów komputerowej wersji gry w pudełku znajduje się kod zaproszeniowy i bonusowy do gry World of Tanks na PC.



Gra „World of Tanks Battlegrounds” jest dostępna w dobrych sklepach z grami na terenie całego kraju. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.wot-boardgame.com można dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej grze planszowej oraz zlokalizować najbliższy punkt sprzedaży.

















Źródło: Info Prasowe / Wargaming