World of Tanks: HEAT startuje 26 maja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wkrótce rozpęta się prawdziwa bitwa! World of Tanks: HEAT, nowy niezależny tytuł free-to-play oparty na taktycznych bitwach czołgów, zadebiutuje 26 maja. Akcja gry ma miejsce w alternatywnej rzeczywistości w okresie po II wojnie światowej, a rozgrywka oferuje szybkie i dynamiczne wcielenie pancernych starć opartych na walce zespołowej. World of Tanks: HEAT będzie dostępne na platformach PC (Wargaming Game Center i Steam), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz NVIDIA GeForce NOW z pełną cross-progresją i możliwością rozgrywki cross-platformowej.







Nowy tytuł został stworzony od podstaw w oparciu o autorski silnik studia Wargaming. Technologia ta zapewnia nowoczesną grafikę i immersyjne środowiska umożliwiając dynamiczną i responsywną rozgrywkę zoptymalizowaną pod płynne działanie na szerokiej gamie sprzętu.



W dniu premiery czołgiści mogą oczekiwać:

• 8 Agentów: podzieleni na trzy role – Obrońca, Atakujący i Strzelec wyborowy. Każdy z nich dowodzi jednym z dwóch niebezpiecznych pojazdów, z których każdy został zaprojektowany, aby spełniać swoją role na polu bitwy.

• 15 pojazdów: każdy z czołgów wspiera inne podejście do rozgrywki i może zostać w pełni spersonalizowany przez moduły i wyposażenie. Niezależnie od tego, co jest potrzebne – utrzymanie frontu czy atak z dystansu, odpowiedni czołg jest do dyspozycji.

• 8 map: pola bitwy zostały rozlokowane w zróżnicowanych środowiskach, lokalizacjach i w oparciu o różne style graficzne. Każda mapa została zaprojektowana z myślą o zmiennych strategiach w każdym z trybów gry.

• 4 tryby PvP: Hardpoint [Umocniony Punkt], Control [Kontrola], Kill Confirmed [Zabójstwo potwierdzone] i Conquest [Podbój] są dostępne na start.



Premiera już za tydzień, a gracze mogą się do niej przygotować dołączając do społeczności czołgistów i dodając grę jeszcze przed startem do listy życzeń na oficjalnej stronie internetowej:wotheat.com.













źródło: Info Prasowe - Wargaming