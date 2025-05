World of Warships Legends wpływa na Steam

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

tudio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej cross-platformowej wieloosobowej gry morskiej World of Warships: Legends, przynosi na pokładzie nową zawartość na maj i czerwiec. Wirtualne morza czeka prawdziwy tajfun, ponieważ World of Warships: Legends stawia pierwsze kroki na platformie Steam razem z zamkniętymi testami beta, które odbędą się już w tym miesiącu. Ponadto, legendarny niemiecki pancernik Preußen zostaje udostępniony w nowej kampanii, w grze czeka retro-futurystyczne wydarzenie, a dodatkowo gracze stoczą też Bitwę jutlandzką i zapolują na Bismarcka.







Okręty w akcji - World of Warships: Legends na Steam

Popularna konsolowa i mobilna wersja cyfrowych okrętów, World of Warships: Legends szykuje się do dokowania na platformie Steam. Od 2019 roku tytuł przyciągnął do siebie miliony graczy wielu platform. Od teraz, pełne akcji bitwy na wysokich morzach będą dostępne na PC na Steam z ponad 500 okrętami i 100 dowódcami na premierę.



World of Warships: Legends na PC kontynuuję tradycję gry, nastawioną na pełną akcji walkę, prostą do opanowania rozgrywkę i intuicyjne sterowanie. Zamknięte testy beta rozpoczną się 23 maja i potrwają do 26 maja, zapisy dostępne są na Oficjalnej Stronie Gry na Steam. W tym czasie uczestnicy przetestują rozgrywkę przeciwko SI, tryby Arcade i standardowych bitw, z udostępnionymi drabinkami okrętów, Dowódcami, dywizjami, kampaniami i misjami. Pozostałe elementy gry, jak dodatkowe typy okrętów, Biuro, Projekty, Floty, crossplay i wiele więcej, zostanie udostępnionych w późniejszym terminie razem z pełną wersją gry. Gracze mogą podzielić się swoimi wrażeniami z gry pod kątem sterowania, wydajności i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas testów beta, aby zapewnić wersji Steam World of Warships: Legends gładkie wodowanie na premierę. Studio pracuje też nad tym, aby docelowo gra była wspierana na Steam Decku, pozwalając kapitanom na rozgrywanie bitw również w drodze.



Niemiecki pancernik Preußen i nowe wydarzenia w World of Warships: Legends

Dla obecnych graczy World of Warships: Legends na konsolach i urządzeniach mobilnych, majowa aktualizacja wprowadza do gry niemiecki legendarny krążownik Preußen, który będzie możliwy do odblokowania w ramach 6-tygodniowej kampanii. Kolejną niemiecką jednostką będzie krążownik Hindenburg, również legendarnego poziomu, który kontynuuje swój maraton, pozwalając graczom na dalsze starania w drodze do jego odblokowania.



Maj to także kolekcja wydarzeń, zaczynając od eventu Hunt for Bismarck. Kolejnym jest Battle of Jutland, gdzie główne role grają okręty Premium, jak niemiecki pancernik IV poziomu Moltke, brytyjski pancernik IV poziomu Indefatigable i niemiecki krążownik VI poziomu Leipzig. Na graczy czekają też nowe Potyczki i sezonu Pucharu Flot, a także dodatkowe usprawnienia gry.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming