XPG Spectrix D45 i D45G - nowe moduły RAM DDR4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

PG, dostawca systemów, komponentów i peryferiów dla graczy, profesjonalnych e-sportowców oraz entuzjastów technologii należący do ADATA prezentuje nowe serie pamięci RAM Spectrix D45 oraz D45G przeznaczone dla wymagających użytkowników. Moduły Spectrix D45 charakteryzują się zastosowaniem najlepszych jakościowo kości pamięci, a PCB znacznie wykracza poza produkcyjny standard. Moduły są kompatybilne z najnowszymi procesorami od AMD i Intela oraz obsługują XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Ta opcja pozwala na bardzo łatwe przetaktowanie pamięci bez konieczności ręcznego ustawiania częstotliwości taktowania oraz timingów w BIOS lub UEFI. Zakres obsługiwanych częstotliwości obejmuje: 3200, 3600 oraz 4133 MHz, a pojemność modułów wynosi 8 GB, 16 GB lub 32 GB (nie dotyczy modułów 4133 MHz).







Wszystko zostało schowane pod gustownym czarnym aluminiowym radiatorem z licznymi nacięciami, które poza wyglądem przypominającym zbroję zwiększają też powierzchnię oddawania ciepła. Wysokość modułów wynosi 39.17 mm.



Jeśli komuś przeszkadza zbyt skromny wygląd modułów Spectrix D45, to seria D45G jest tym, czego potrzebuje. Moduły charakteryzują się tą samą jakością co D45, ale radiator został wyposażony we wstawkę RGB. Użytkownik ma do wyboru kilka trybów podświetlenia (statyczne, oddychanie i kometę) lub może zsynchronizować z rytmem muzyki w trybie muzycznym. Wszystko to można zrobić za pomocą aplikacji XPG RGB Sync lub oprogramowania sterującego RGB wszystkich wiodących marek płyt głównych, do których należą: ASUS, MSI, GIGABYTE i ASRock.



Moduły D45G będą oferowane w częstotliwościach: 3600, 4133 oraz 4400 MHz oraz pojemnościach 8 GB, 16 GB (nie dotyczy modułów 4400 MHz) lub 32 GB (nie dotyczy modułów o taktowaniu 4133 oraz 4400 MHz). Wysokość modułów wynosi 45.26 mm.

































Źródło: Info Prasowe / XPG