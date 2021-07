Xiaomi - drugie miejsce na globalnym rynku smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Canalys, jedna z wiodących światowych firm badawczych, przedstawiła raport dotyczący globalnego rynku smartfonów za II kwartał 2021 roku. Xiaomi zajęło w nim drugie miejsce z udziałem 17%. Osiągnęło też 83% wzrostu rok do roku, wyprzedzając Apple. W opinii Canalys, Xiaomi przekształca swój model biznesowy z gracza aspirującego w lidera, dzięki takim działaniom jak konsolidacja partnerów handlowych i precyzyjne zarządzanie sprzedażą na otwartym rynku. Canalys skomentował, że nowym, naturalnym celem Xiaomi jest wyparcie marki Samsung, aby stać się największym sprzedawcą na świecie.







Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi w liście do wszystkich pracowników podkreślił, że zajęcie pozycji nr 2 na świecie jest kamieniem milowym w historii Xiaomi. Po pięciu latach rozwoju w niezwykle trudnych warunkach, urządzenia Xiaomi stały się bardzo zaawansowane technologicznie. Utorowały one drogę do segmentu premium i tym samym zwiększyły udział w rynku. Xiaomi będzie stale ulepszać to, co robi najlepiej i umacniać się na pozycji drugiego największego producenta smartfonów.



Biznes w liczbach

W IV. kwartale 2020 roku globalne dostawy Xiaomi osiągnęły 43.4 mln sztuk przy 31.5% wzroście rok do roku. Wówczas po raz pierwszy Xiaomi prześcignęło Apple. W I. kwartale 2021 roku Apple awansowało na pozycję nr 2, z 15% udziałem w globalnym rynku smartfonów, a tuż za nim uplasowało się Xiaomi z 14% udziałem w rynku. Globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi wyniosła wtedy 49.4 mln sztuk, przy wzroście 69.1% rok do roku.



Sytuacja rynkowa i technologie

Odkąd Xiaomi wprowadziło na rynek swój pierwszy flagowy smartfon klasy premium z serii Mi 10, nieustannie doskonali produkty w najważniejszych obszarach, takich jak wideo i fotografia cyfrowa, wyświetlacze, ładowanie i zarządzanie energią, inteligentna produkcja i inne. Xiaomi inwestuje w rynek premium i otwiera przed użytkownikami możliwości dotąd mało dostępne. Zmienia w ten sposób kształt całego rynku.



Xiaomi jako pierwsze wprowadziło wiele ważnych dla branży technologii. W sferze cyfrowej fotografii i wideo firma wprowadziła 108-megapikselowy aparat, sensor GN2 oraz innowacyjny płynny obiektyw. W dziedzinie wyświetlaczy była pionierem w badaniach nad technologią kamer montowanych pod wyświetlaczem. Xiaomi jest również liderem w ładowaniu baterii, jako pierwszy producent wprowadzając ładowanie przewodowe 200W i bezprzewodowe 120W. Ponadto, jako pierwsze wprowadziło baterie litowo-jonowe oparte na grafenie oraz baterie krzemowo-tlenowe drugiej generacji. Xiaomi jest również pionierem w dziedzinie ceramiki do telefonów komórkowych.



Ponadto Xiaomi uruchomiło pierwszą cześć swojej inteligentnej fabryki. Jej zautomatyzowane linie produkcyjne są w stanie wyprodukować milion smartfonów klasy high-end rocznie. Jest to również ogromny obiekt badawczy, który umożliwia Xiaomi opracowywanie nowych materiałów i technologii, a także testowanie zaawansowanych procesów produkcyjnych.



Inwestycje i przyszłość

Innowacyjność jest częścią kultury Xiaomi, a firma inwestuje znaczne środki w naukę i inżynierię oraz rekrutację najlepszych talentów. Xiaomi w ubiegłym roku zainwestowało prawie 10 miliardów RMB w badania i rozwój, w tym roku liczba ta ma wzrosnąć o 30-40%. Na początku 2021 roku Xiaomi ogłosiło największą rekrutację inżynierów w swojej historii: 5000 nowych pracowników (20% całej kadry). W międzyczasie Xiaomi uruchomiło wiele inicjatyw dla talentów, takich jak projekt nagród o wartości miliona dolarów dla projektów technologicznych, plan motywacyjny dla młodych inżynierów itp. W lipcu br. prawie 700 młodych inżynierów Xiaomi otrzymało 16 milionów akcji w ramach planu motywacyjnego.



Globalna ekspansja Xiaomi, jak również działania w nowych kanałach sprzedaży detalicznej, były ważną siłą napędową, która pomogła firmie stać się drugim co do wielkości producentem smartfonów. Według najnowszych globalnych danych Canalys, Xiaomi szybko rozwija się na rynkach zagranicznych, osiągając ponad 300% wzrostu na rynku Ameryki Łacińskiej, ponad 150% wzrostu w Afryce i o ponad 50% większą sprzedaż w Europie Zachodniej. Według raportu „Q1 2021 Results Announcement of Xiaomi”, smartfony Xiaomi pojawiły się na ponad 100 rynkach na całym świecie, zajmując pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku smartfonów na 12 rynkach i drugie miejsce w Europie. Od lat firma jest nr 1 w Indiach.















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi