Xiaomi Mi 11i – mistrz wydajności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało swojego najnowszego mistrza wydajności. Mi 11i to idealny smartfon na co dzień i propozycja dla zaawansowanych użytkowników. Mi 11i jest wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 888, wyświetlacz E4 AMOLED, ma odświeżanie ekranu 120 Hz, Dolby Atmos, dwa głośniki oraz baterię o pojemności 4520mAh - a wszystko to w eleganckiej obudowie. Snapdragon 888 jest produkowany w procesie technologicznym 5 nm, co daje wyższą wydajność przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii. Zastosowano w nim duży rdzeń ARM Cortex-X1, zapewniający znaczny skok wydajności. Pamięć LPDDR5 i pamięć flash UFS 3.1 dodatkowo zwiększają osiągi Mi 11i.







Mi 11i obsługuje najnowszą generację Wi-Fi 6, która wykorzystuje kanały radiowe o maksymalnej szerokości 160 MHz. Modulacja 4096-QAM zapewnia większą gęstość informacji, drastycznie zwiększając możliwą prędkość transferu do maksymalnie 2.89 Gbps. Mi 11i może utrzymać wysoki transfer, niskie opóźnienia i stabilne połączenie Wi-Fi, nawet w złożonych środowiskach sieciowych z wieloma podłączonymi urządzeniami.



W przeciwieństwie do Mi 11 i Mi 11 Ultra, Mi 11i ma płaski ekran. Szklana obudowa ma grubość 7.8 mm i nowy boczny skaner linii papilarnych. Nowy wyświetlacz Samsung E4 AMOLED ma maksymalną jasność 1300 nitów, zużywa przy tym niewiele energii. Ekran ma dużą paletę żywych kolorów dzięki standardowi DCI-P3 i obsłudze HDR10+. Urządzenie osiąga dokładność odwzorowania kolorów na poziomie JNCD≈0,36 i ΔE≈0,35. Efekt? Ocena A+ w testach przeprowadzonych przez prestiżową organizację testującą wyświetlacze, DisplayMate.



Częstoliwość odświeżania ekranu to 120 Hz. Maksymalna częstotliwość próbkowania dotyku to 360 Hz, co zapewnia responsywny ekran, co przydaje się w grach i nie tylko. Dzięki czujnikom światła z przodu i z tyłu obudowy, Mi 11i szybko dostosowuje się do warunków oświetleniowych. Ma 8192 poziomy jasności. Mi 11i potrafi też dostosować temperaturę kolorów do oświetlenia zewnętrznego. System audio to dwa głośniki i sterujący nimi system Dolby Atmos. Gry, filmy i muzyka będą brzmiały doskonale, zarówno w słuchawkach, jak i na głośnikach.



Zestaw foto składa się z głównego aparatu 108 MP HD, ultraszerokokątnego aparatu 119 stopni oraz telemakro o ekwiwalencie ogniskowej 50 mm. Główny aparat radzi sobie nawet w trudnych warunkach, potrafi przy słabym świetle połączyć 9 pikseli w jeden o rozmiarze 2.1 μm (Super Pixel). Dodatkowo, technologia Dual Native ISO znacznie ułatwia fotografowanie detali w miejscach słabiej świetlonych, bez utraty jakości. Mi 11i został zaprojektowany tak, aby zapewniać najlepszą jakość filmowania. Ma zestaw trzech mikrofonów z funkcją Audio Zoom, które przydają się rejestracji naturalnego dźwięku na żywo. Urządzenie może nagrywać filmy w rozdzielczości 8K.



Przy zaledwie 7.8 mm szerokości, Mi 11i wciąż mieści baterię o pojemności 4520 mAh. Smartfon wytrzymuje cały dzień bez konieczności ładowania. Jeśli jednak będzie potrzebował dodatkowej energii, technologia szybkiego ładowania pozwala mu osiągnąć 100% z niskiego poziomu baterii w zaledwie 52 minuty. Listę potrzebnych funkcji uzupełnijmy jeszcze nadajnikiem podczerwieni oraz NFC do płatności zbliżeniowych.



Mi 11i jest dostępny w trzech kolorach: srebrnym (Celestial Silver), białym (Frosty White) i czarnym (Cosmic Black).



Mi 11i jest oferowany w dwóch wariantach pamięci: 8 GB+128 GB (cena 649 €uro) i 8 GB+256 GB (cena 699 €uro).































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi