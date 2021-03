Zegarki sportowe marki Suunto

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Flagowe modele zegarków sportowych marki Suunto doczekały się nowych wersji Premium. Poszerzone zostały o dodatkowe funkcje dotyczące nawigacji, a także udoskonalone pod względem wizualnym i wytrzymałościowym. Suunto 7 Titanum to smartwatch, który zadowoli wszystkich miłośników aktywnego trybu życia, ponieważ łączy w sobie funkcje przydatne na co dzień, jak również świetnie sprawdza się podczas treningów. Idealny podczas biegania po parku, na wycieczkach rowerowych, przydatny także w biurze i w pracy, ponieważ posiada ponad 70 trybów sportowych oraz system Wear OS firmy Google, który zapewnia obsługę tysięcy aplikacji ze sklepu Google Play. Ale to nie wszystko.







Oto nowe funkcje Suunto 7 Titanum:

- Kompleksowa analiza snu m.in. czas trwania oraz kolejne etapy snu, a także informacje dotyczące tętna w czasie rzeczywistym, które pozwalają na większą kontrolę aktywności.

- Tytanowa ramka z nową minimalistyczną geometrią, która gwarantuje większą wytrzymałość i elegancki design w jednym.

- Nawigacja zakręt po zakręcie (turn-by-turn navigation) dzięki platformie Komoot, która przekazuje bieżące wskazówki na temat wybranej trasy. Dzięki niej łatwiej dotrzeć do celu. Elegancki i miękki pasek z mikrofibry, który idealnie dostosowuje się do kształtu nadgarstka i pasuje do każdej stylizacji.



Zegarek będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych o matowych odcieniach inspirowanych naturą: czarny (Matte Black Titanium) oraz szary (Stone-Grey Titanium).



Wymagające wyprawy i ekstremalne treningi potrzebują odpowiedniego wsparcia. Z miłości do przygód powstał Suunto 9 Titanum - zegarek sportowy, który pomoże sięgać wyżej i osiągać kolejne wyznaczane cele. Przetestowany pod kątem zgodności ze standardami wojskowymi Stanów Zjednoczonych [MIL-STD-810] zadowoli nawet najbardziej wymagających sportowców.



Oto nowe funkcje Suunto 9 Titanum:

- Inteligentny system GPS, który może działać aż do 170 godzin na baterii w trybie “Wycieczka”.

- Nowe funkcje w nawigacji przy użyciu tzw. punktów POI m.in. zapisywanie lokalizacji docelowej na bieżąco podczas wyprawy w zegarku lub wcześniej w darmowej aplikacji Suunto, a także płynna nawigacja do celu.

- Nawigacja zakręt po zakręcie (turn-by-turn navigation) dzięki platformie Komoot, która przekazuje bieżące wskazówki na temat wybranej trasy. Dzięki niej łatwiej dotrzeć do celu nawet podczas ekstremalnych wypraw.

Tytanowa ramka z nową minimalistyczną geometrią - wytrzymałość i elegancki design w jednym.

- Kompleksowe funkcje śledzenia pogody i ponad 80 gotowych trybów sportowych.

- Odporne na ścieranie, działalność promieni słonecznych i wody paski tekstylne w dwóch rozmiarach.



Nowy model Suunto 9 Titanum będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych inspirowanych barwami natury. Są to: Granite Blue Titanium, Charcoal Titanium.



Nowe modele można kupić w sklepie online www.suunto.com oraz m.in. w RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik, X-Kom i Zegarownia.























Źródło: Info Prasowe / Suunto