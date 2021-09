Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłosiło wprowadzenie na rynek tabletu Xiaomi Pad 5. To pierwsza od dawna premiera marki w tej kategorii sprzętowej. Xiaomi Pad 5 jest wyposażony w funkcje, które zwiększą produktywność. Możemy skanować dokumenty za pomocą pojedynczego aparatu 13 MP i bezproblemowo dzielić się nimi ze współpracownikami lub kolegami z klasy.

Pisanie odręczne na tablecie jest naturalne. Pióro Xiaomi Smart Pen waży zaledwie 12.2 g, ma czułość na 4096 poziomy nacisku i częstotliwość próbkowania 240 Hz. Xiaomi Smart Pen ma również wygodne opcje, takie jak klawisze funkcyjne, które pozwalają na szybkie notowanie, robienie zrzutów ekranu lub łatwe przełączanie między funkcją piórka i gumki.







Xiaomi Pad 5 to prawdziwa maszyna do telekonferencji – ostry obraz wideo zapewnia kamera 8 MP rejestrująca rozdzielczość Full HD 1080p oraz posiada 11-calowy wyświetlacz WQHD+ 120 Hz. Dzięki obsłudze Dolby Vision, Xiaomi Pad 5 umożliwia oglądanie filmów w jakości HDR. Wyświetla żywe obrazy o dużej jasności, kontraście, szczegółowości i kolorach. Nawet jeśli oglądamy nasze ulubione programy przez dłuższy czas, ekran True Display i wbudowany tryb Low Blue Light (filtr światła niebieskiego) w Xiaomi Pad 5 zapewnia wyraźny, i zdrowy dla oka obraz.



Ctery duże głośniki oferują dynamiczny i wyraźny dźwięk. Co więcej, system Dolby Atmos zapewnia doskonałe wrażenia audio z niezrównaną szczegółowością, głębią i realizmem. Xiaomi Pad 5 został wyposażony w wyprodukowany w procesie 7 nm procesor Qualcomm Snapdragon 860, o maksymalnej częstotliwości taktowania 2.96 Ghz. To moc więcej niż wystarczająca do wydajnej pracy i intensywnej rozrywki. Xiaomi Pad 5 został wyposażony w baterię o pojemności 8720 mAh, czyli nie musimy martwić się o zbyt krótkie działanie.



Xiaomi Pad 5 będzie dostępny w dwóch wariantach: 6 GB + 128 GB oraz 6 GB + 256 GB, i w dwóch opcjach kolorystycznych: Cosmic Gray i Pearl White. Sugerowana cena detaliczna dla wariantu 6 GB + 128 GB wynosi 349 Euro, a dla wariantu 6 GB + 256 GB 399 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi