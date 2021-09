Acer Aspire Vero - laptop stworzony z recyklingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już pod koniec listopada w Polsce pojawi się pierwszy w pełni stworzony z surowców odnawialnych notebook Acer Aspire Vero. Ze strony Acera jest to zdecydowany krok w stronę produkcji sprzętu przyjaznego środowisku i stawiającego na zrównoważony rozwój. Co więcej, jest to pierwsze urządzenie, które realizuje założenia autorskiej platformy Acer – Earthion. Aspire Vero został zaprezentowany na konferencji GPC 2021 przede wszystkim jako laptop łatwy w naprawie i modernizacji, a także w późniejszym recyklingu. Są to ważne aspekty, które muszą być spełnione przez urządzenie zaprojektowane w myśl zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.







Vero jest przyjazny dla ziemi, jak i stylowy. Połączenie kolorów, efektu pigmentowania oraz niepolerowanej tekstury służy odzwierciedleniu ziemistego, ekologicznego stylu. Uwagę przykuwa przekaz zawarty w odwróconych oznaczeniach klawiszy “R” oraz “E”, jest to bezpośrednie nawiązanie do teorii “3R” związanej z odpowiedzialną gospodarką odpadami (z angielskiego “Reduce, Reuse i Recycle”).



Laptop jest wykonany z przetworzonego plastiku PCR (post-consumer-recycled). Wybór tego materiału nie jest przypadkowy, plastik PCR jest wydajnym rozwiązaniem, które ogranicza emisję dwutlenku węgla aż o 20% w porównaniu ze standardowym plastikiem. Acer zadbał również o ekologiczne opakowanie laptopa. Aspire Vero będzie sprzedawany w pudełku, które wykonane jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego w 100% z recyklingu. Nie posiada zbędnych naklejek i etykiet, dzięki czemu po rozpakowaniu może być ponownie oddane do przetworzenia. Co więcej, wszystkie elementy graficzne widoczne na pudełku są drukowane z wykorzystaniem tuszu sojowego!



Osoby, dla których ważna jest planeta jeszcze bardziej docenią komponenty urządzenia. Aspire Vero posiada oprogramowanie, które zmniejsza zużycie baterii oraz przedłuża żywotność akumulatora. Sprzęt zasilany jest najnowszym procesorem Intel Core jedenastej generacji z grafiką Iris Xe, dysk M.2 SSD o pojemności do 1 TB, oferuje łączność bezprzewodową dzięki karcie Intel Wi-Fi 6.



Acer Aspire Vero w sprzedaży pojawi się na przełomie listopada i grudnia. Produkt będzie dostępny w x-kom, w zależności od modelu ceny będą wahać się od 3199 do 3649 PLN.





Specyfikacja

Procesor: Intel Core i5-1155G7 / Intel Core i7-1195G7

Ekran: przekątna ekranu 15.6", 1920 x 1080, FHD IPS SlimBezel PCR

Pamięć RAM: 4 GB DDR4 Memory+4 GB DDR4 Memory

Dysk: 512GB PCIe NVMe SSD

Bateria: 48Wh

Łączność: Intel Wireless Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1





















Źródło: Info Prasowe / Acer