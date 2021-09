Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer poinformował dzisiaj o premierze swojego najbardziej zaawansowanego kontrolera w historii - Wolverine V2 Chroma. Urządzenie jest przeznaczone na konsole Xbox Series X|S i Xbox One, a także na komputery PC. Przy jego tworzeniu Razer wykorzystał swoje dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu najdoskonalszych urządzeń turniejowych oraz wiedzę zebraną w trakcie prac badawczo-rozwojowych nad najlepszymi w swojej klasie urządzeniami peryferyjnymi do komputerów PC. Pro kontroler Wolverine V2 Chroma jest głównym elementem nowej kampanii Razera "Connect. Compete. Conquer", która koncentruje się na pokazaniu przewagi jaką dają podczas rozgrywek turniejowych urządzenia Razera z rodziny przeznaczonej na konsole.







Wolverine V2 Chroma to:

· Przyciski akcji Mecha-Tactile oraz D-Pad, które zapewniają superszybką aktywację i czas reakcji

· 6 dodatkowych przycisków wielofunkcyjnych (2 górne bumpery plus 4 triggery na spodzie)

· Wymienne nasadki drążków analogowych (dodatkowa nasadka w kształcie kopułki i nasadka z zagłębieniem na kciuk)

· Tryb Hair Trigger Mode z przełącznikami zmniejszającymi dystans aktywacji przycisków spustowych

· Nowa konstrukcja w kształcie litery L, w strefie dotyku w pełni pokryta teksturowanym materiałem

· Podświetlenie Razer Chroma RGB



Zapowiadana cena kontrolera Razer Wolverine V2 Chroma wynosi 159.99 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Razer