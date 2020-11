Xtorm Design – stylowy patent na ładowanie smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowoczesne smartfony z wyższej półki to często arcydzieła wzornictwa – stylowe, szklane i metalowe urządzenia, dopracowane wizualnie do najdrobniejszych detali. Decydując się na taki sprzęt, warto zadbać, by przeznaczone dla niego akcesoria również „trzymały poziom”, w kwestii walorów wizualnych. Świetnym przykładam takich urządzeń są wprowadzone właśnie przez markę Xtorm na polski rynek, bezprzewodowa ładowarka oraz powerbank z serii Xtorm Design. Cechami wspólnymi obu urządzeń jest zastosowanie w nich unikalnego połączenie karbonu, szkła hartowanego oraz aluminium – co sprawia, że nowości świetnie wyglądać będą na każdym biurku, stoliku kawowym czy szafce w sypialni.







Zarówno Xtorm Design Delta Stand, jak i Alpha Powerbank nieco przypominają nowoczesne smartfony – za sprawą czarnej, błyszczącej powierzchni frontowej oraz okalającej ją aluminiowej ramy. Nie ma tu nachalnych ozdób – wyłącznie symbol indukcyjnego ładowania oraz niewielkie logo producenta.



Xtorm Design Delta Stand to nowoczesna bezprzewodowa ładowarka (Qi, do 15W), mogąca jednocześnie pełnić funkcje podstawki pod smartfon, na której może on spoczywać płasko lub pionowo, stojąc (w tym drugim przypadku wszelkie powiadomienia czy alerty są wygodnie widoczne, bez potrzeby sięgania po telefon). Co istotne, rozłożona podstawka jest na tyle stabilna, że z powodzeniem można oprzeć o nią również tablet (np. iPada). Urządzenia można błyskawicznie złożyć, co przydaje się gdy chcemy je spakować np. do torby czy plecaka. Ładowarka jest oczywiście kompatybilna z technologią bezprzewodowego ładowania zastosowaną w smartfonach Apple oraz większości modeli z Androidem i może ładować urządzenia w obudowach/etui (o ile osłona nie jest wykonana z metalu – taka konstrukcja utrudnia proces bezprzewodowego ładowania). Warto też wspomnieć o możliwości ładowania bezprzewodowych słuchawek, po prostu kładziemy je na powerbanka. Cenę urządzenia ustalono na 269 PLN.



Xtorm Design Alpha Powerbank to z kolei nowoczesny i stylowy powerbank, oferujący ładowanie urządzeń zewnętrznych zarówno via USB, jak i bezprzewodowo. Wyposażono go w akumulator o pojemności 8000 mAh - co z powodzeniem wystarczy do naładowania nowoczesnego smartfona co najmniej 2x. Wysoka moc portu in-out 18W oznacza, że zarówno urządzenia mobilne, jak i sam powerbank ładują się bardzo szybko, zaś dzięki dwóm portom USB , bezprzewodowym padzie i jednym porcie USB-C możemy z powerbank jednocześnie ładować 4 urządzenia. Co istotne, powerbank może nawet działać jako koncentrator mocy – tzn. można go wykorzystać do ładowania innych urządzeń również wtedy, gdy sam jest ładowany. Wbudowany chip APM zabezpiecza przed przeładowaniem i przegrzaniem baterii Xtorm, jak i ładowanego urządzenia. Cenę urządzenia ustalono na 319 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / XTORM