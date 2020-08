ZOTAC ZBOX QCM7T3000 z układem NVIDIA Quadro RTX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy ZBOX QCM7T3000 to ultra-kompaktowy komputer wyposażony w procesor Intel Core dziesiątej generacji oraz układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 3000. ZBOX QCM7T3000 zachowuje przy tym typowy dla całej serii komputerów ZBOX elegancki wygląd, zachowując pełną wydajność oferowanych podzespołów. ZBOX QCM7T3000 jest wyposażony w kartę NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 posiadającą rdzenie Tensor, które wspierają technologię Ray Tracing działającą w czasie rzeczywistym, a także Deep Learning Super Sampling (DLSS). W skład tej stacji roboczej wchodzi również 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7-10750H o poborze mocy na poziomie 45W.







Obsługuje on technologię Hyper-Threading umożliwiającą jednoczesną obsługę 12 wątków. Seria kart NVIDIA Quadro zapewnia pełną kompatybilność z większością profesjonalnych aplikacji. Dodatkowo, urządzenie to bez problemu poradzi sobie z obsługą VR.



Przy objętości zaledwie 2,65 litra i wysokości 62,2mm ZBOX QCM7T3000 zajmuje o ponad 50% mniej miejsca niż tradycyjne stacje robocze. Dzięki lepszej wentylacji i wydajnemu sprzętowi chłodzącemu zapewnione jest dobre odprowadzenie ciepła, a tym samym utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy. Przekłada się to na długotrwałą wydajność. ZBOX QCM7T3000 może również obsługiwać nawet cztery ekrany jednocześnie.



























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC