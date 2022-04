ZOTAC przedstawia zestaw VR GO pico

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC ma przyjemność zaprezentować VR GO pico, najbardziej kompaktowy model z serii ZOTAC VR GO. To prawdziwy przełom, dzięki któremu Metaverse stanie się jeszcze bardziej dostępny. Miniaturowa konstrukcja, której osiągi dorównują komputerom stacjonarnymi sprawia, że VR GO pico przełamuje kolejną granicę w kategorii sprzętu VR. Całkowicie nowy VR GO pico przekształca plecakowy system VR od ZOTAC w urządzenie o bardzo kompaktowym rozmiarze. W połączeniu z zestawem słuchawkowym i kontrolerem VR nowy pico zapewnia maksymalną swobodę w wirtualnej rzeczywistości.







Wyobraź sobie, że przemierzasz wirtualne światy, medytujesz na białych, puchatych chmurach lub rozciągasz się na powierzchni Marsa. VR GO pico sprawi, że treningi i doświadczenia VR staną się jeszcze bardziej wciągające.



Zasilany przez najpotężniejszy procesor

VR GO pico to pierwszy produkt firmy ZOTAC, który integruje procesor, układ graficzny, AI i wiele więcej w jeden wydajny układ. Jest on w stanie zapewnić zaawansowane funkcje, takie jak wyświetlanie obrazu w 6K, monitorowanie tętna, dźwięk przewodzony przez układ kostny, śledzenie 360°, oświetlenie SPECTRA 2.0 i wiele innych.



Rewolucyjny i cichy

VR GO pico charakteryzuje się całkowicie bezgłośną, pasywną konstrukcją, dzięki której można w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie. VR GO pico zapoczątkowuje nową erę dla ZBOX Mini PC z nieograniczonymi możliwościami wirtualnymi, które każdy użytkownik będzie mógł dowolnie kreować.





















Źródło: Info Prasowe / ZOTAC

ZOTAC VR GO pico będzie dostępny tylko 1 kwietnia 2022 roku. Wszystkiego najlepszego z okazji Prima Aprilis! :)