realme prezentuje swoje najnowsze smartfony - C35 i C31

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, ogłasza, że 4 kwietnia do sprzedaży trafią dwa nowe telefony firmy – realme C35 oraz realme C31. Pierwszy z nich został wyposażony w znany z flagowców aparat 50 MP, a dzięki 8,1 mm grubości model ten jest również najcieńszym smartfonem w swojej kategorii cenowej. Natomiast realme C31 to smartfon o najlepszych parametrach w swojej półce cenowej. Smartfon realme C35 posiada flagowy aparat główny o rozdzielczości 50MP, znany z takich modeli jak realme GT 2 Pro. Dzięki dużej powierzchni przysłony f/1.8, nowy smartfon marki pozwala na uzyskanie ujęć o dużej ilości szczegółów i wysokiej jakości zdjęcia.







C35 został wyposażony w potężny procesor Unisoc T61 i otrzymał podwójny certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający niezawodność oraz wysoką jakość urządzenia. Smartfon posiada wydajną baterię 5000mAh z oraz funkcję szybkiego ładowania 18W, dzięki czemu urządzenie działa aż do 39 dni w stanie czuwania, a jego naładowanie do 50% to kwestia zaledwie 49 minut. Ponadto jest to pierwszy telefon w swoim przedziale cenowym z 6,6-calowym ekranem FHD.

Prostokątna ramka telefonu ma zaledwie 8,1 mm grubości i sprawia, że realme C35 jest najsmuklejszym smartfonem w swoim segmencie. Jego design łączy modne wzornictwo z najwyższym komfortem użytkowania. Smartfon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnym, srebrnym i zielonym.



realme C31

Najnowszy smartfon realme C31 ma zaledwie 8.4 mm grubości, a jego wyjątkowy design sprawia, że wygląda futurystycznie i modnie. Telefon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnym, srebrnym i zielonym. Co więcej, model C31 został wyposażony w baterię o mocy 5000mAh, dzięki czemu może wytrzymać do 45 dni w trybie czuwania. Posiada także boczny czytnik linii papilarnych, który zapewni dodatkowe bezpieczeństwo oraz pozwala na odblokowanie telefonu w ciągu kilku sekund.



Ceny i dostępność

realme C35 (4/64), w cenie 799 PLN, będzie dostępny od 4 do 24 kwietnia wyłącznie na oficjalnym profilu marki na Allegro. Od 25 kwietnia będzie do nabycia w sklepie realmeshop.pl oraz na sklep-realme.pl, a także u operatorów siedzi Play oraz T-Mobile.

realme C35 (4/128 GB) można kupić za 899 PLN w sklepach Komputronik, Media-Expert, Media Markt, Morele.net, NeoNet, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklepie realmeshop.pl i na sklep-realme.pl oraz u operatorów sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile.



realme C31 (3/32) w kolorze czarnym i zielonym, w cenie 599 PLN, będzie dostępny w sklepie realmeshop.pl i na sklep-realme.pl, a także u operatorów siedzi Play oraz T-Mobile.

realme C31 (4/64) szarej oraz zielonej wersji kolorystycznej będzie można kupić za 699 PLN w sklepach Media-Expert, a także w sklepie realmeshop.pl, na sklep-realme.pl i u operatora sieci Orange.































Źródło: Info Prasowe / realme