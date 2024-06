ZTE MF258 Pro - kompleksowy zestaw routerów ODU-IDU

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 3

ZTE MF258 Pro to zestaw, który składa się z jednostki zewnętrznej (ODU) oraz wewnętrznej (IDU). Razem oferują parametry najwyższej jakości. Zestaw z modułem zewnętrznym zapewnia najlepszą możliwą jakość działania Internetu, bez interferencji spowodowanych przeszkodami w postaci ścian.

Instalacja obu urządzeń jest bardzo intuicyjna i możliwa do wykonania samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalisty. Router wewnętrzny obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 6, umożliwiający transfer danych z prędkością do 2400 Mb/s. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybkim i stabilnym połączeniem internetowym w całym budynku.



Router wewnętrzny wyposażono w dużą liczbę złączy Ethernet RJ45, co zapewnia wszechstronność i możliwość podłączenia wielu urządzeń jednocześnie. Użytkownicy mają do dyspozycji 4 złącza Ethernet RJ45 LAN oraz 1 dodatkowe złącze WAN z obsługą PoE, które komunikuje się z jednostką ODU i ją zasila.

W komplecie ZTE MF258 Pro znajduje się wysokiej jakości kabel LAN o długości 10 metrów, co ułatwia instalację i zapewnia optymalną jakość połączenia. Prosty w obsłudze panel użytkownika, daje bogate możliwość dostosowania urządzenia do swoich indywidualnych potrzeb.



ZTE 258 Pro obsługuje LTE kat. 15, co oznacza prędkości pobierania do 800 Mb/s i wysyłania do 150 Mb/s. W kontekście infrastruktury LTE dostępnej w Polsce, wybór kategorii 15 daje najlepszy stosunek korzyści do ceny.

Jednostka wewnętrzna ZTE MF258 Pro IDU oferuje zaawansowane funkcje sieciowe, w tym obsługę WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, umożliwiającą jednoczesne podłączenie nawet do 128 użytkowników. Dzięki czterem portom Gigabit Ethernet, można też fizycznie podłączyć inne urządzenia sieciowe.



Moduł zewnętrzny (ODU) routera ZTE 258 Pro został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i odporności na trudne warunki atmosferyczne. Obudowa z certyfikatem IP67 zapewnia ochronę przed kurzem i wodą, co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem do instalacji na zewnątrz budynków.

Zestaw ZTE MF258 Pro sprawdzi się idealnie na obszarach ze słabym pokryciem LTE oraz dla miejsc, gdzie infrastruktura światłowodowa nie jest jeszcze dostępna. Docenią go również mieszkańcy domów lub mieszkań w blokach o trudnej charakterystyce odbioru sygnału LTE. Router jest przeznaczony zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających Internautów.

Rekomendowana cena zestawu ZTE MF258 Pro to 999 zł. Dostępny będzie w sprzedaży w Play, T-Mobile, X-Kom, Media Expert, Komputronik, a także innych sklepach z elektroniką.







źródło: ZTE