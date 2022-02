Zalman Archer - bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fani gamingu poszukujący bezprzewodowych słuchawek mogą zainteresować się nowym modelem Zalman Archer. Jest to headset oferujący dźwięk 7.1 i współpracujący zarówno z komputerami PC i Mac, jak i konsolami PS5 oraz X-Box. Zalman przy projektowaniu słuchawek Archer (ZM-HPS700) inspirował się elfim uchem, widać to szczególnie w przypadku wersji z dwukolorowymi osłonami głośników. Nowy model wyposażono w regulowany pałąk, umożliwiający ich dopasowanie do kształtu i wielkości głowy. Nauszniki zostały powleczone miękkim, oddychającym materiałem, który jest odporny na przetarcia. To wszystko w połączeniu z niską waga headsetu (290 g) ma zapewniać ponadprzeciętny komfort, nawet podczas długich sesji gamingowych.







Zalman Archer do komunikacji z konsolą lub komputerem wykorzystuje transmiter USB 2.4 GHz, a jego zasięg działania wynosi do 10 m. Produkt wyposażono w 50-mm przetworniki oferujące dźwięk przestrzenny 7.1. Ponadto użytkownik ma do wyboru trzy profesjonalnie dostrojone tryby dźwiękowe: gry, muzyka, na żywo. O tym, jaki tryb jest aktywny informuje dioda LED wbudowana w korpus słuchawek.



Na lewym nauszniku producent zdecydował się umieścić przyciski odpowiadające za regulację ustawień. Mowa między innymi o regulacji poziomu głośności, aktywacji mikrofonu oraz diody LED. Z kolei z prawej strony znajdziemy port USB typu C odpowiadający za ładowanie akumulatorów (ich pojemność wynosi 1000 mAh).



Ładowanie baterii do 100% ma trwać około 2.5 godziny (zakładając, że moc ładowania wynosi 5V 500mA). Potem możemy korzystać z headsetu w trybie bezprzewodowym do 12 godzin. Jak przystało na słuchawki gamingowe, i tutaj nie mogło zabraknąć dookólnego mikrofonu, który w razie konieczności można w szybki sposób odłączyć od zestawu.



Produkt Zalman Archer (ZM-HPS700W) będzie dostępny w wersji czarno-białej oraz czarnej, jego cena ma wynosić około 376 PLN.





Dane techniczne:

• Model: ZM-HPS700W WH / ZM-HPS700W BK

• Wymiary: 197 x 91 x 188 mm, waga: 290g

• Przetwornik: 50 mm

• Oporność: 32 ohm±15%

• Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 KHz

• Czułość: 100 dB±3 dB

• Transmisja: 2.4 GHz ISM / moc 7 dBm / maksymalny dystans: 10 m

• Maksymalna moc wyjściowa: 20 mW

• Mikrofon: dookólny, oporność: 2.2K ohm, czułość: -42±3dBV, wtyczka: 3.5 mm

• Akumulator: 1000 mAh, czas ładowania 2.5h (5V 500mA), czas pracy: maksymalnie 12 h.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia