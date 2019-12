Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacze z serii Zalman GigaMax GV II są adresowane do wymagających użytkowników, którzy budują wydajne stacje robocze lub gamingowe. W ofercie są dostępne modele o mocy od 550 W do 750 W, co wystarczy do zasilenia zestawu z najszybszymi procesorami i kartami graficznymi dostępnymi w sprzedaży. Każde z urządzeń legitymuje się certyfikatem 80 Plus Bronze, który potwierdza sprawność dochodzącą do 88%. Wszystkie zasilacze Zalman GigaMax GV II mają aktywny układ PFC, filtry przeciwzakłóceniowe EMI oraz konwertery napięcia DC-DC. Kluczowe elementy mają zainstalowane radiatory, a sprawny obieg powietrza wymusza dwunastocentymetrowy wentylator z łożyskowaniem FDB.







Wewnątrz obudowy znalazły się wyłącznie stałe, aluminiowe kondensatory wytrzymujące temperatury do 105 stopni Celsjusza. Całości dopełnia szereg zabezpieczeń chroniących podłączony sprzęt - OPP, OVP, UVP, OCP, SCP i OTP.



Zasilacze Zalman GigaMax GV II wyposażono w płaskie okablowanie, które pozwala na łatwe zarządzanie nim i niezakłócony obieg powietrza w obudowie. Modele o mocach 550 W i 650 W oferują dwa złącza PCI-E, natomiast najmocniejszy wariant ma ich cztery. Wszystkie pozwalają na podłączenie do pięciu urządzeń SATA i trzech IDE. Zgodność ze specyfikacją ATX v2.31 zapewnia bezproblemową współpracę z najnowszymi platformami Intela i AMD.



Ceny zasilaczy z serii Zalman GigaMax GV II zaczynają się od 219 PLN. Sprzedaż ma ruszyć w ciągu kilku tygodni. Wszystkie modele są objęte 5-letnią gwarancją producenta.





Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyskowanie FDB

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus Bronze

◦ efektywność 85% dla 20% i 100% obciążenia

◦ efektywność 88% dla 50% obciążenia

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1

- EPS 4+4 pin x1

- PCI-E

▪ 550 W i 650 W: x1 (sumarycznie 2 x 6+2 pin)

▪ 750 W: x2 (sumarycznie 4 x 6+2 pin)

- SATA x1 (sumarycznie 3 x SATA)

- SATA / IDE x1 (sumarycznie 2 x SATA, 1 x IDE)

- IDE / FDD x1 (sumarycznie 2 x IDE, 1 x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, niemodularne





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia