myPhone N23 Plus – smartfon z ekranem AMOLED i szybkim ładowaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

myPhone N23 Plus to model wieńczący serię N23. Wyposażony w wyświetlacz AMOLED 6,7” telefon gwarantuje wyjątkową głębię kolorów i kontrast. Smartfon łączy w sobie nowoczesne technologie z eleganckim designem, oferując wyjątkową jakość obrazu i wysoką wydajność. Nowy smartfon, który właśnie zadebiutował w ofercie firmy mPTech, to przede wszystkim solidna moc obliczeniowa – 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB wirtualnej pamięci. Dzięki temu działa sprawnie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. Ekran AMOLED o przekątnej 6.7” i rozdzielczości Full HD + pozwoli skupić się na najdrobniejszych szczegółach. Dynamiczne odświeżanie 120Hz zapewni, że zarówno gry jak i filmy wyświetlą się z pełną płynnością.







Mediatek G99 i Android 14 – gwarancja wysokiej wydajności

W myPhone N23 Plus kryje się wydajny procesor Mediatek G99, wykonany w technologii 6 nm, który doskonale radzi sobie z wieloma zadaniami jednocześnie. W połączeniu z Androidem 14 zapewnia wydajność na wysokim poziomie, a także szerokie możliwości personalizacji i odpowiedni poziom ochrony. Producent gwarantuje co najmniej 2 lata wsparcia technicznego, co zapewnia długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie oraz dostęp do najnowszych funkcji i łatek bezpieczeństwa.



Profesjonalne zdjęcia w każdej sytuacji

Aparat w myPhone N23 Plus to zaawansowany zestaw obiektywów, który zapewnia wyjątkową jakość zdjęć. Główny, o rozdzielczości 64 Mpx i przesłonie f/1.8, uchwyci każdy detal – od malowniczych krajobrazów po codzienne chwile, zapewniając ostrość i głębię kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowe obiektywy rozszerzają możliwości fotograficzne, zapewniając jeszcze bardziej profesjonalne efekty. Przedni aparat 16 Mpx z kolei gwarantuje idealne selfie oraz wyraźne wideorozmowy.



Solidna bateria i ekspresowe ładowanie

Bateria o pojemności 5000 mAh gwarantuje, że myPhone N23 Plus wytrzyma cały dzień intensywnego użytkowania. Technologia szybkiego ładowania 33W pozwala szybko przywrócić pełną moc smartfona, pozwalając na błyskawiczny powrót do codziennych zadań.



Płatności zbliżeniowe i zabezpieczenia biometryczne

Smartfon wyróżnia się również funkcjonalnością. Dzięki obsłudze Dual SIM można swobodnie korzystać z dwóch numerów jednocześnie. Moduł NFC z kolei umożliwia płatności zbliżeniowe, eliminując konieczność noszenia portfela. Z 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć do 1 TB kartą microSD, gwarantuje wystarczająco dużo miejsca na zdjęcia, filmy, aplikacje i gry.



myPhone N23 Plus oferuje też zaawansowane systemy zabezpieczeń – rozpoznawanie twarzy oraz podwójny czytnik linii papilarnych, co gwarantuje szybki dostęp i pełną ochronę danych. A wszystko to w smukłej, nowoczesnej obudowie, która doskonale leży w dłoni i prezentuje się stylowo w każdej sytuacji.



myPhone N23 Plus jest dostępny w sprzedaży w cenie 899 PLN w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach.

































źródło: Info Prasowe - mPTech