nubia Neo 2 5G – mobilny gaming dla wszystkich

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartfony są najpopularniejszą platformą gamingową wśród polskich graczy. Wychodząc naprzeciw tej grupie, nubia wprowadza na polski rynek przystępny cenowo model Neo 2 5G. Smartfon ten będzie również pierwszym urządzeniem marki dostępnym w Polsce w sprzedaży operatorskiej. Entuzjaści mobilnych rozgrywek świetnie znają skrót FTW, czyli For The Win. Z nubią Neo 2 5G zwycięstwo przyjdzie jeszcze łatwiej, dzięki licznym udogodnieniom. Jednym z kluczowych elementów Neo 2 5G są dodatkowe przyciski pojemnościowe umieszczone na obudowie, które działają jak bumpery w profesjonalnych gamepadach. Dzięki nim gracze mogą cieszyć się lepszą kontrolą nad rozgrywką, co przekłada się na większe szanse na dobry wynik. Ekran Full HD+ o rozdzielczości 6,72” i odświeżaniu 120 Hz gwarantuje wyjątkową płynność obrazu, co jest szczególnie ważne w dynamicznych scenach akcji.







Prawdziwa moc drzemie w środku

Gamingowym sercem nubii Neo 2 5G jest wydajny, ośmiordzeniowy procesor Unisoc T820 z taktowaniem do 2,7 GHz, wspierany przez 20 GB dynamicznego RAM-u (8 + 12 GB). Taka kombinacja mocy pozwala na bezproblemową obsługę nawet najbardziej zaawansowanych gier dostępnych na rynku. Przestrzeń na dane użytkownika zapewnia szybka pamięć 256 GB w standardzie UFS 3.1. Dodatkowo w smartfonie zastosowano potężną bateria o pojemności 5200 mAh, wspierającą szybkie ładowanie 33W. Dzięki temu możesz cieszyć się długimi rozgrywkami bez przerwy na ładowanie.



Gorące rozgrywki, stabilna wydajność

Każdy prawdziwy zapaleniec gier wie, że wysokie temperatury, które osiągają podzespoły smartfona przy intensywnej pracy, są wrogiem wydajności. Z tego powodu nubię Neo 2 5G wyposażono w zaawansowany system rozpraszania ciepła, który skutecznie zapobiega niepożądanemu efektowi throttlingu, a zarazem utrzymuje rozgrywkę w pełnej płynności.



Przestrzeń na twoje gry

Oprogramowanie Game Space 2.0, które znalazło się w nubii NEO 2 5G, pozwala na łatwe zarządzanie najważniejszymi ustawieniami i funkcjami przydatnymi podczas gry. Daje to użytkownikom pełną kontrolę nad doświadczeniem, jakie płynie z zabawy z ich ulubionymi tytułami. Nubia Neo 2 5G to idealny towarzysz dla wszystkich, którzy oddają się mobilnemu gamingowi z pasją i oczekują wyspecjalizowanego pod tym kątem sprzętu, który jednocześnie będą mogli nabyć w przystępnej cenie.



Nowa nubia Neo 2 5G dostępna jest w cenie 899 PLN w szerokiej dystrybucji popularnych sklepów z elektroniką. Od 16 września pojawi się również w ofercie jednego z operatorów.





























źródło: Info Prasowe - ZTE