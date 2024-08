nubia podbija polski rynek – Neo 2 i Focus Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po udanej premierze rynkowej fotograficznego flagowca nubia Z60 Utra, która miała miejsce w lipcu br., marka wchodzi na polski rynek z pełnym impetem i wprowadza kolejne modele smartfonów. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach młodych, dynamicznych użytkowników, oferując ciekawy design oraz unikatowe, sprofilowane funkcje, np. nubia Neo 2 to smartfon stworzony dla graczy, zaś Focus Pro – dla miłośników fotografii. ubia, kierując się hasłem "Be Yourself", prezentuje telefony z konkretnym przesłaniem, podkreślając indywidualność każdego użytkownika. W obliczu popularności mobilnej fotografii w Polsce, firma bardzo mocno skupia się na modelu nubia Focus Pro, który wyróżnia się imponującym zestawem aparatów. Główny sensor o rozdzielczości 108 Mpix, wspierany przez zaawansowaną stabilizację obrazu OIS i EIS, gwarantuje niezwykle ostre, stabilne zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.







Zestaw aparatów i technologia In sensor zoom pozwala zaoferować użytkownikom nubii Focus Pro aż pięć różnych ogniskowych. Od szerokiego kąta, przez ujęcia uliczne i portrety, aż po długie ogniskowe – Focus Pro sprawdzi się w każdym scenariuszu fotograficznym. Dodatkowo, przedni aparat 32 Mpix zapewnia doskonałej jakości selfie. Smartfon wyposażony jest w 6.72-calowy wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędza go ośmiordzeniowy procesor Unisoc T760, wspierany przez do 20 GB pamięci RAM (8 + 12 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej. Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W zapewnia długi czas pracy, a obsługa 5G gwarantuje błyskawiczne połączenie z Internetem.





Dla entuzjastów gier mobilnych nubia przygotowała model NEO 2 5G. Ten smartfon zaprojektowany w przykuwającym oko stylu bionic mech oferuje szereg funkcji dedykowanych graczom. Dodatkowe przyciski pojemnościowe na obudowie działają jak bumpery w gamepadach, dając przewagę w wirtualnych rozgrywkach. Ekran z odświeżaniem 120 Hz zapewnia płynność obrazu w dynamicznych scenach, a oprogramowanie Game Space 2.0 agreguje najważniejsze ustawienia i funkcje przydatne podczas gry.



Serce NEO 2 5G stanowi ośmiordzeniowy procesor Unisoc T820 z taktowaniem do 2.7 GHz, wspierany przez nawet 20 GB dynamicznego RAM-u (8 + 12 GB) oraz szybką pamięć 256 GB w standardzie UFS 3.1. Zaawansowany system rozpraszania ciepła zapobiega przegrzewaniu się urządzenia, utrzymując pełną moc obliczeniową nawet podczas długich sesji z zaawansowanymi grami. NEO 2 5G oferuje także 6.6-calowy wyświetlacz Full HD+ oraz baterię o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 33W.



Marka skutecznie łączy nowoczesne technologie z atrakcyjnym designem, tworząc urządzenia, które nie tylko spełniają oczekiwania techniczne, ale także podkreślają indywidualny styl każdego konsumenta.



Ceny i dostępność poszczególnych smartfonów przedstawiają się następująco:

• nubia Focus Pro – cena: 999 PLN, dostępność wyłącznie w sklepach Media Expert. W pierwszym etapie sprzedaży do smartfona dodajemy atrakcyjny gadżet.

• nubia NEO 2 5G – cena: 499 PLN, dostępny w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów od 19 sierpnia br.



























źródło: Info Prasowe - ZTE