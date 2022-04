realme - odwiedź wyjątkową strefę POP-UP w Warszawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme zaprasza do odwiedzenia wyjątkowej strefy POP-up, stworzonej wspólnie ze SneakerStudioPRM, która od 7 do 9 kwietnia będzie otwarta dla wszystkich chętnych. Każdego dnia na gości czekają wyjątkowe atrakcje, konkursy i aktywacje. Osoby, które w tych dniach odwiedzą SneakerStudioPRM przy ul. Świętokrzyskiej 16 w Warszawie, będą mogły nie tylko doświadczyć niezwykłego połączenia nowoczesnej technologii i mody, ale także wygrać unikatowe gadżety i nagrody. 28 lutego, podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, realme zaprezentowało swoje najnowsze flagowe smartfony – realme GT 2 oraz realme GT 2 Pro. Marka, chcąc jeszcze bardziej przybliżyć swój najnowszy produkt polskim konsumentom, połączyła siły ze SneakerStudioPRM – szczególnym miejscem na warszawskiej scenie mody.







Efektem tej współpracy jest 3-dniowy POP-UP, który swoją wyjątkowość czerpie z siły połączenia wizjonerstwa nowoczesnego designu, streetwearowego charakteru i ambicji nowych technologii. Każdy, kto w dniach od 7 do 9 kwietnia odwiedzi Sneaker Studio PRM, mieszczące się w Warszawie na ulicy Świętokrzyskiej 16, będzie mógł wejść do tego niezwykłego świata i przekonać się, co oferuje najnowszy flagowy smartfon realme, a także jak dobrze marka rozumie sposób komunikacji i potrzeby współczesnego konsumenta.



7 kwietnia – start POP-UPu i warsztaty

7 kwietnia to pierwszy dzień trzydniowego wydarzenia. Wspólną inicjatywę realme oraz SneakerStudioPRM można oglądać od godziny 11:00 do 20:00. Od godziny 17:00 do 20:00 rozpoczną się warsztaty dotyczące ekologicznego designu w nowych technologiach oraz różnorodności w sztuce komercyjnej. Poprowadzi je Zulu Kuki - projektant mody streetwearowej, twórca cyfrowy, a także tancerz i fotograf. Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić chęć uczestnictwa – szczegóły rejestracji będą dostępne na profilach social media realme.



8 kwietnia – zamknięta impreza wieczorna

Wszystkie osoby, które chcą poznać realme GT 2 Pro w wyjątkowej scenerii modowej, mogą odwiedzić SneakerStudioPRM od godziny 11:00 do 20:00. Ci, którzy jako pierwsi tego dnia zrobią zakupy powyżej 500 zł w SneakerStudioPRM, otrzymają 1 z 5 podwójnych wejściówek na wieczorną, zamknięta imprezę, której towarzyszyć będzie koncert Kuby Karasia.



9 kwietnia – wyjątkowe atrakcje na ostani dzień POP-UPu

Ostatniego dnia, od godziny 11:00 do 20:00, realme zaprasza wszystkich chętnych do doświadczenia nowego flagowca marki. Firma zaplanowała tego dnia wiele aktywacji. Na gości czeka muzyka na żywo, o którą zadba Envee live set, live-painting z Niebieski Robi kreski oraz atrakcyjne nagrody: najnowszy realme GT 2 Pro, kody rabatowe o wartości 500 zł na realme GT 2 Pro - do wykorzystania w realmeshop.pl, a także kody upoważniające do 10% rabatu na zakup realme GT 2 Pro i limitowane figurki „realmeow”, kociej maskotki marki.



Ponadto na gości czeka 100 wyjątkowych pudełek z prezentami od realme i SneakerStudioPRM. Aby je zdobyć należy odwiedzić POP-up i oznaczyć @realme.polska i @sneakerstudio_prm na swoim Stories na Instagramie i pokazać tam swoje ulubione produkt ze sklepu oraz ulubiony realme corner. Liczba giftboxów jest ograniczona – o ich wygraniu decyduje kolejność zgłoszeń.

















Źródło: Info Prasowe / realme