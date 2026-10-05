realme partnerem PGA Mistrzostw Polski w Brawl Stars i EA SPORTS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wystartowały oficjalne zapisy do drugiej edycji PGA Mistrzostw Polski, jednego z najbardziej wyczekiwanych turniejów gamingowych w kraju. Zawodnicy z całej Polski zmierzą się z dwoma popularnymi tytułami: mobilnym Brawl Stars oraz EA SPORTS FC 27 i zawalczą o awans do wielkiego finału podczas jubileuszowej, 20. edycji targów Poznań Game Arena. Partnerem głównym rozgrywek została marka realme. Rejestracja uczestników prowadzona jest za pośrednictwem strony pgamp.pl. Rywalizacja o mistrzowski tytuł rozpocznie się od otwartych kwalifikacji online, w których szansę na sukces ma każdy gracz, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia e-sportowego. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się w sobotę, 10 października, a drugi tydzień później – 17 października.







Najlepsze drużyny i zawodnicy spotkają się następnie w zamkniętych kwalifikacjach, zaplanowanych na niedzielę, 18 października. Wtedy zostaną wyłonieni finaliści, którzy pojadą do Poznania. Decydujące starcia odbędą się 23 i 24 października na scenie głównej Poznań Game Arena przed tysiącami uczestników wydarzenia oraz widzów śledzących transmisje prowadzone przez popularnych twórców internetowych: LiskaHD i Kaszpego.



Dla realme zaangażowanie w PGA Mistrzostwa Polski buduje rozpoznawalność marki w świecie e-sportu i mobilnego gamingu. Współpraca wykracza jednak poza tradycyjne firmowanie imprezy. Wszyscy finaliści turnieju Brawl Stars rozegrają swoje mecze na smartfonach realme, co zapewni równe warunki techniczne i sprawi, że o zwycięstwie zdecydują wyłącznie umiejętności zawodników oraz zgranie zespołów. Marka wspiera tym samym rozwój młodych talentów i daje im szansę, by zaprezentować swoje możliwości przed szeroką publicznością.



„W realme zawsze stawialiśmy na dostarczanie rozwiązań, które pozwalają młodym ludziom realizować ich pasje. Partnerstwo przy PGA Mistrzostwach Polski to dla nas doskonała okazja, aby zaznaczyć naszą obecność w świecie gamingu i przejść na nowy poziom zaangażowania w e-sport. Cieszymy się, że jesteśmy częścią najważniejszego wydarzenia gamingowego w Polsce” – mówi Justyna Kościuk, dyrektorka komunikacji realme Polska.



„Zeszłoroczne finały pokazały, ile emocji daje rywalizacja przed publicznością i takie przeżycia chcemy dawać kolejnym zawodnikom. Współpracę z realme opieramy na wspólnym podejściu do esportu: ma być otwarty, rzetelny i blisko graczy. PGA Mistrzostwa Polski są właśnie takie, bo zapisać się może każdy, a najlepsi z kwalifikacji online zagrają w finale na scenie głównej Poznań Game Arena. Dla wielu młodych zawodników esport mobilny to pierwsza poważna rywalizacja, która zaczyna się od telefonu w kieszeni. Razem z realme dbamy o to, żeby na końcu tej drogi czekał prawdziwy finał – z publicznością pod sceną, transmisją na żywo i topowym sprzętem na stanowiskach finalistów Brawl Stars. Wierzymy, że to początek długiej współpracy, dzięki której Mistrzostwa z roku na rok będą odkrywać kolejne nazwiska” – mówi Łukasz Trybuś, prezes Polskiego Związku Esportu.



Na pgamp.pl czekają linki do zapisów, terminy kwalifikacji w obu grach i regulamin. Nie grasz? Przyjdź pod scenę i kibicuj finalistom – bilety na PGA 2026 kupisz TUTAJ.















źródło: Info Prasowe - realmy