soundcore wyruszył w trasę z Żywiec Męskim Graniem

Tysiące fanów, największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i energia, która nie gaśnie do ostatniego bisu – tak wygląda Żywiec Męskie Granie 2025, do którego w tym roku dołączyła marka soundcore jako oficjalny partner trasy. Na uczestników czekają specjalne strefy z możliwością bezpłatnego naładowania urządzeń elektronicznych oraz z atrakcjami muzycznymi, dzięki którym technologia spotkała się z festiwalową wolnością i wygodą. Żywiec Męskie Granie od lat przyciąga tłumy fanów dobrej muzyki, promując ambitne brzmienia i oryginalne współprace artystyczne. W 2025 roku trasa obejmuje 7 miast - Żywiec, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków i Warszawę, a w każdym z nich marka soundcore będzie aktywnie obecna z własną, angażującą strefą.







Truck soundcore – mobilna atrakcja dla uczestników

W czasie trwania trasy Żywiec Męskiego Grania 2025 nie zabraknie specjalnego trucka marki, który pojawi się w każdym festiwalowym mieście. To mobilna przestrzeń stworzona z myślą o fanach muzyki – uczestnicy będą mogli poznać w niej flagowe produkty oraz skorzystać z interaktywnych atrakcji. Truck będzie dostępny w kluczowych lokalizacjach w każdym mieście, w którym odbywają się koncerty Żywiec Męskiego Grania. Informacje na temat obecności trucka znajdą się na profilach społecznościowych marki soundcore.



Strefy Anker i soundcore na terenie festiwalu

Podczas każdego wydarzenia Żywiec Męskiego Grania marka będzie obecna także na terenie festiwalu, w dedykowanych strefach partnerskich. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o uczestnikach festiwalu – pełna kreatywnych aktywacji, atrakcji oraz produktów. W trakcie pierwszych dni festiwalu, w Żywcu, strefa soundcore przyciągnęła tłumy jego uczestników. Największą popularnością cieszyła się interaktywna mata taneczna. Festiwalowicze wspólnie podejmowali taneczne wyzwania, gorąco dopingując siebie nawzajem. Energia, zaangażowanie i radość płynąca z tej atrakcji idealnie współgrały z festiwalową atmosferą.



Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się strefa Anker do samodzielnego bezprzewodowego ładowania smartfonów, dostępnego w zamykanych szafkach. Na terenie festiwalu rozstawiono namioty ze stacjami ładującymi - każda z nich pozwala na równoczesne ładowanie aż 256 urządz. Tylko pierwszego wieczoru blisko 200 uczestników naładowało bezpłatnie swoje urządzenia. W strefie soundcore rozdawano również świecące gogle, które szybko stały się festiwalowym hitem - uczestnicy nosili je na tanecznym parkiecie, stając się częścią kolorowej, tętniącej życiem oprawy wydarzenia. Strefę marki doceniono za jej atrakcyjność, funkcjonalność i świetne dopasowanie do potrzeb osób biorących udział w wydarzeniu.



W strefach festiwalowicze przetestowali liczne produkty z portoflio soundcore, w tym różne modele słuchawek typu open-ear (AeroClip, AeroFit) dokanałowych (Sport X20,Liberty 4 Pro, Liberty 4 NC), nausznych (Space One Pro, Q 20i) oraz przenośnych głośników BT (Boom 3i, Select 4 Go).

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio