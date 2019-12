ADATA XPG SPECTRIX D41 DDR4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Strona 1 - Wygląd

Pamięci do PeCeta, a więc temat rzeka... Mamy tego typu urządzeń na naszym rynku naprawdę sporo i wybór jest ogromy. Ja osobiście od czasów modułów DDR2, przestałem się wgłębiać w tajniki tego ważnego składnika naszych komputerów, może trochę z lenistwa, a może dla tego, że same Biosy płyt głównych zaczęły "wyciskać" z pamięci stabilne "coś więcej", niż fabryka dała. Kiedyś człowiek znał niemal na pamięć, jakie serie na kostkach Samsunga lub Hynix’a były godne polecenia, a z czasem gonitwa za maksymalną wydajnością komponentów komputera zaczęła tracić znaczenie, bo ogólna wydajność PC zaczęła wystarczać do większości domowych i nie tylko zastosowań.

Niemniej z ciekawością przyjąłem propozycję firmy ADATA, o przedstawienie czytelnikom IN4 modułów serii XPG SPECTRIX D41 DDR4, o chyba aktualnie najbardziej popularnej pojemności 16 GB (dwa moduły po 8 GB). A trzeba przyznać, że już na opakowaniu wyglądają dość ciekawie z przetłaczaną powierzchnią aluminiowych radiatorów (coś a’la 3D) i nieodzownym już chyba dziś podświetleniem RGB LED.





Do mnie trafiły moduły o natywnej prędkości, a więc stworzone do pracy bez trybu OC z najnowszymi procesorami AMD Ryzen 3000.Pamięci SPECTRIX D41 prezentują się naprawdę fajnie, bo ich radiatory w kolorze tytanowej szarości (nazwa producenta), dobrze będą prezentować się w większości obudów z oknem. Dostępne są też moduły o kolorze Karmazynowej Czerwieni. "Górny", biały pasek odpowiedzialny jest za "kolorowe" doznania dla naszych oczu, a więc skrywa diody LED wyświetlające efekty iluminacji zgodne z większością technologi producentów płyt głównych takich, jak Asus AURA Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync czy ASRock RGB LED.Gdyby przyszło Wam do głowy "oskalpować" moduły XPG SPECTRIX D41 z radiatorów (ja takiego pozwolenie nie dostałem), to zobaczycie pod nimi "kostki" firmy Samsung (zdjęcie orientacyjne z sieci).Zanim przejdziemy do testów, rzućcie jeszcze okiem na ciekawy wygląd modułów...