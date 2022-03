Alienware m15 Ryzen Edition R5 najlepszy laptop gamingowy od Dell

Strona 1 - Czy Alienware m15 Ryzen Edition R5 to najlepszy laptop Della

Na naszej stronie pojawił się niedawno artykuł na temat laptopów do zdalnej edukacji. Co jednak w sytuacji, w której głównym zadaniem naszego przenośnego komputera będzie odtwarzanie gier wideo?

W tym artykule przyjrzymy się najnowszemu laptopowi od Della z serii Alienware. Poznamy jego specyfikację techniczną, zerkniemy na ekran, prześwietlimy podzespoły oraz na koniec przedstawimy jego wady i zalety.

Specyfikacja techniczna:

Ekran

● Procesor– 3.2GHz AMD Ryzen 78 5800H● Grafika– Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop 6GB● Ekran– 15.6in 1,920 × 1,080 Nvidia G-Sync 165Hz IPS● Pamięć RAM– 16GB 3,200MHz DDR4● Dysk– 512GB Kioxia SSD● Wymiary– 356 mm długości × 273 mm szerokości × 23 mm grubości● Waga– 2.47kg● Porty – 3× USB 3.2 Gen 1, 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C/DisplayPort, 1× HDMI 2.1, 1× audio jack● Łączność– WiFi Dual-band 802.11ax, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gbps



W najnowszym laptopie gamingowym Dell po raz pierwszy zastosował 15-calowy ekran QHD w technologii G-Sync. Wyświetlacz ten działa z częstotliwością 240 Hz. Oznacza to w praktyce, że obraz wyświetlany na monitorze tego laptopa zmienia się 240 razy w ciągu jednej sekundy. Dzięki temu obraz jest wyjątkowo płynny, a gracz nie przegapi żadnego szczegółu z rozgrywki. Wysoka rozdzielczość i szybkie odświeżanie to jednak nie wszystko. Ekran m15 posiada również wspomnianą wcześniej technologię V-Sync, która synchronizuje pracę ekranu z kartą graficzną, co daje jeszcze płynniejszy obraz.



Podzespoły

Klawiatura

Podsumowanie

Każdy wart uwagi laptop gamingowy powinien charakteryzować się mocnymi podzespołami. Nie inaczej jest w przypadku opisywanego sprzętu.Mózgiem Alienware m15 Ryzen jest bardzo szybki procesor AMD o taktowaniu 3,2 GHz. Jest on wystarczająco mocny, aby poradzić sobie z praktycznie każdą grą.Za obsługę grafiki odpowiada karta z najnowszej, 30. serii GeForce RTX. Zastosowano bardzo wydajny model 3060 przystosowany do laptopów.Pamięć RAM to standardowo 16GB, ale laptop jest wyposażony w dwa porty DDR4, więc w razie potrzeby można ją rozbudowywać.Element często przez producentów traktowany po macoszemu, a to przecież klawiatura łączy nas bezpośrednio ze światem gry i mocno wpływa na odczucia z niej płynące. Producent opisywanego laptopa, czyli Dell, wie o tym doskonale i jest znany ze świetnych klawiatur. Taka też klawiatura znalazła się w m15 Ryzen Edition R5.- słabe głośniki,- średniej czas pracy na baterii,- brak Thunderbolta,- słaby Touchpad.+ dobry stosunek ceny do jakości,+ świetny procesor,+ wyświetlacz 15” G-Sync,+ wygodna klawiatura.Wszystko wskazuje na to, że odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi twierdząco. Laptop Alienware m15 Ryzen Edition R5 łączy w sobie wszystko, co najważniejsze w dobrym laptopie gamingowym: mocne podzespoły, dobry ekran i porządną klawiaturę, a to wszystko za przystępną cenę. Ma on oczywiście swoje minusy, a jego design nie musi się każdemu podobać, ale jeśli szukasz dobrego laptopa do grania w gry wideo, to kupując najnowsze dziecko Della, nie zawiedziesz się.