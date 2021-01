EPSON EF-100B Home Laser Projector

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Strona 1 - Wygląd

Pamiętam jeszcze czasy, kiedy podczas spotkań rodzinnych ojciec wyciągał z szafy rzutnik slajdów i wszyscy przeglądali zdjęcia rodzinne z pojedynczych klatek specjalnie wywoływanej kliszy fotograficznej, zamkniętych w plastikowych ramkach... Miało to swój klimat, który dziś trudno osiągnąć na ekranie telewizora odtwarzającego pliki JPG z przyniesionego Pendrive. Pewnie, że jest to wygoda i na 60-calowym ekranie można się cieszyć wspomnieniami z wakacji czy imprez.





Trochę gorzej jest, jeśli zatęsknimy za kinem, które w obecnych czasach pandemii, zamknięte jest na głucho. Nawet największe telewizory nie oddadzą nastroju smugi światła skierowanej na ścianę lub tekstylny ekran, dodatkowo będzie nam brakować widoku wirujących w powietrzu drobinek kurzu. I tu pojawia się luka dla domowych odtwarzaczy, zwanych projektorami. Pierwsze takie modele wyposażone zostały w żarowe źródła światła, które wraz z godzinami użytkowania, traciły część swoich parametrów liczonych w Lumenach. Teraz coraz mocniej sprzęt tego rodzaju idzie w stronę technologii LED, ale i ona ma swoje ograniczenia (szczególnie w barwie światła). Od pewnego czasu są z nami projektory laserowe, które jednak były głównie stosowane w produktach kierowanych do korporacyjnych sal konferencyjnych, głównie przez ich bardzo wysoką cenę. Czas leci, postęp techniczny też, więc teraz technologia laserowej optyki moze zawitać pod domowe strzechy, choćby w postaci modeluMarka EPSON bardziej kojarzy się z drukarkami, ale firma ta ma bogate doświadczenie w produkcji urządzeń korzystających z zaawansowanej techniki optycznej, jak właśnie projektory czy skanery.Do mnie trafił laserowy model(B oznacza wersję Black), który w ofercie producenta reklamowany jest jako najmniejszy na świecie laserowy projektor w technologii. Faktycznie nawet opakowanie, które jest zazwyczaj sporo większe od zawartości, nie wydaje się jakieś duże...Sam projektor jest dość minimalistyczny w swoim designie, a czerń plastikowego kadłuba ożywia trochę ramka frontu w kolorze zbliżonym do miedzi i tekstylny tył z małym oknem sterowania IR pilota.Góra projektora, to w zasadzie suwak ustawiania ostrości obrazu, dwa przyciski ustawiania geometrii obrazu, które umożliwia skorygowanie odkształceń geometrii obrazu w poziomie, dwa przyciski ustawiania poziomu głośności audio oraz diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (power, laser, ostrzeżenia temperatury pracy).Ponieważ urządzenie będzie skierowane do nas podczas pracy "tyłem", będę się odnosił do kierunków jego boków z takim właśnie ułożeniu. O ile po lewej stronie prócz otworu blokady optyki (do transportu) i ostrzeżenie przed patrzeniem w światło obiektywu, nic nie ma, to z prawej strony znajdziemy gniazdo dla kabla zasilającego i ukryte pod małą klapką wyjście dla sygnału audio (lub słuchawek). Jeśli posiadamy w domu zestaw audio typu Soundbar, to możemy się połączyć z projektorem bezprzewodowo w technologii Bluetooth.Tuż koło klapki znajduje się otwór do poprowadzenia kabla HDMI. Czemu tak? Otóż pod materiałowym tyłem ukryto porty do połączeń z projektorem. Mamy tam do dyspozycji wygodny "ogonek" z gniazdem HDMI, wejście USB z zestawowym kablem redukcyjnym USB/microUSB, przydatnym w połączeniu projektora np. z naszym smartfonem.Na pewno zauważyliście, że w tylną ścianę wmontowano również nieduży głośnik. Jego wymiary mogą sugerować dość mizerny dźwięk, ale wierzcie mi... Ten niepozorny przetwornik ma moc 5 Watów i gra naprawdę donośnie.Nim podłączymy projektor, zobaczmy, co kryje się na jego spodzie. Prócz gwintu do montażu na statywie znajdziemy tam jeszcze trzy nóżki, z czego dwie z gumowymi stopkami służą do poziomowania urządzenia, natomiast przednia do uzyskania odpowiedniego kąta (ząbkowy mechanizm doboru wysokości).Koło nóżki regulacji wysokości umieszczono zaślepkę filtra chłodzenia optyki. Nie zawadzi tam co jakiś czas zajrzeć, by nie zobaczyć ostrzeżenia na diodach Laser lub Temperatury.