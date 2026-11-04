Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

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Marka Genesis wypuściła ostatnio na rynek nową kolekcję plecaków do przenoszenia laptopów i peryferiów dla nich, a że mamy z nią już długoletnią współpracę, dostaliśmy propozycję przetestowania jednego egzemplarza z serii Pallad. Z zaproponowanych modeli 320, 480, 510 i 570, wybrałem ciekawy produkt, który łączy w sobie zarówno zalety plecaka, jak i torby podróżniczej. A jako turystyczny motocyklista, bardzo zwracam uwagę na takie gadżety. Tak więc chcę Wam dziś zaprezentować model Genesis Pallad 570.





Ogólnie model 570 wykonano z wytrzymałej plecionki poliesterowej, ale zewnętrzną, tylną część pokryto sztucznym materiałem typu skaj, co ma zabezpieczyć plecak przed wilgocią i zabrudzenie, kiedy na przykład oprzemy się o coś mokrego lub postawimy go na ziemi, a on załadowany, przewróci się na tą stronę. Znacznie to ułatwi czyszczenie torby (będę używał obu nazw, bo to w zasadzie torbo-plecak), ewentualne jej czyszczenie.Zwraca uwagę też duża ilość pasków ściągających, które mają za zadanie ścisnąć zapakowane rzeczy, aby nie przemieszczały się wewnątrz plecaka, co ma znaczący wpływ na komfort marszu. Skoro jesteśmy już przy jego zewnętrznej części, to zobaczmy miejsce, które producent sugeruje wykorzystać dla naszych ubrań i rzeczy osobistych. W środku również przygotowano pasy do unieruchomienia zawartości naszego bagażu.Po bokach przygotowano jeszcze dwa schowki, może nie bardzo głębokie, ale za to długie i możemy umieścić tam sporo drobiazgów, jak na przykład okablowanie, bukłak z napojem, dokumenty lub elementy bielizny i kosmetyków.Część transportowa przygotowana została pod komfort użytkownika. Szelki o sporej regulacji długości, wyposażono w miękkie, gąbkowe wkłady. Również miękko będziemy mieli na plecach, bo w miejscu styku z naszymi łopatkami, również wyściełano elastyczną podściółką. Na szelkach dodano odblaskowe metki z logo producenta i nazwą modelu. Elementy drobne, ale zasadniczo dbające o nasze bezpieczeństwo.