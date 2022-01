Genesis THOR 400 RGB - Nowoczesny Mechanik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dawno nie było u nas nic o klawiaturach, więc chętnie przyjąłem propozycję bliższego przyjrzenia się mechanicznemu projektowi marki Genesis, która dość mocno odświeżyła swoją ofertę komputerowych akcesoriów. Tym razem trafił do mnie model THOR 400 RGB oparty na przełącznikach Kailh RED, a więc skierowanych dla graczy.





Wszystkie ważniejsze specyfikacje znajdziecie w powyższej tabeli, a ja tylko wyszczególnię takie parametry, jak trwałość przełączników Kailh na poziomie 50 milionów cykli pracy z poziomem reakcji przy nacisku 1.8 milimetra (czas reakcji 8 ms) i sile nacisku 45 gramów. Prócz tego otrzymamy N-Key Rollover, czyli funkcję pełnego Anti – Ghostingu oraz wbudowaną pamięć, dzięki której utrwalimy skonfigurowane ustawienia, profile i makra.Na co trzeba zwrócić uwagę, to na pewno masa klawiatury (810 gram). Ten model z pewnością odbierzecie, jako ciężki, co ja osobiście uważa za dużą zaletę. Górę kadłubka wykonano z aluminium, a dół z masywnego plastiku. Całości dopełnia dołączana podkładka pod nadgarstki, którą wystarczy tylko zbliżyć do kadłubka, by magnes samoistnie połączył obie części. Podpórka naprawdę solidnie się trzyma na tym magnetycznym połączeniu. W komplecie dostaniemy jeszcze klucz do demontażu czapek klawiszy i skrócona instrukcję obsługi.Czapki klawiszy THOR 400 RGB przypominają bardziej konstrukcje Flat, kierowane w stronę zwolenników klawiatur nisko profilowych, jednak tutaj mamy do czynienia z pełnowymiarowym skokiem mechanicznych przełączników. Skutkiem tego jest "nagi" widok na ich zawieszenie... ale to zobaczymy właściwie tylko patrząc z poziomu zbliżonego do blatu biurka. Z góry widok jest niemal normalny, a całość na pewno wygląda nowocześnie i trochę inaczej, niż u większości konkurencyjnych konstrukcji.O ile lewa strona klawiatury THOR 400 RGB jest w zasadzie "normalna", to już jej prawa część wygląda bardziej innowacyjnie. Główne wrażenie robi pokrętło funkcji sterowania głośnością audio i intensywności podświetlenia, a standardowe miejsce dla diod informujących o włączeniu NumLock’a, Caps,a czy ScrollLock,a, zajęte jest przez przyciski sterowania multimediami. Same diody przeniesiono w okolice przycisków kierunkowych.Niestety zabrakło w tym produkcie takich dodatków, jak możliwość szybkiego podpięcia się do gniazd dźwięku oraz jakiegoś HAB’u USB. Dla niektórych graczy to bardzo ważne porty, no ale w tym mechaniku tego nie przewidziano. Za to pomyślano o stabilności całej klawiatury na blacie biurka, bo rozkładane nóżki otrzymały gumowe wkładki przeciwpoślizgowe, co wraz ze spora masą urządzenia, zapewnia mu naprawdę stabilna pozycję nawet przy gwałtownych ruchach dłoni.Czas podłączyć THOR’a do komputera. Klawiatura jest wykryta przez system operacyjny błyskawicznie i przywita nas całą paletą mieniących się barw.