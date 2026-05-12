Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

O systemie powietrznego chłodzenia Noctua NF-A14x25 G2 już Wam pisałem w recenzji TUTAJ, gdzie możecie przeczytać o jego plusach i minusach (bo i takie się zdarzają), a także parametrach pracy z bardzo gorącym procesorem RYZEN 7 7700X. Tymczasem jakiś czas temu Noctua wypuściła model Noctua NF-A14x25 G2 Chromax, który jest odpowiedzią między innymi na moją uwagę, że nie każdemu tradycyjna kolorystyka nagiego aluminium z beżowo-brązowym wykończeniem wentylatorów, przypadnie do gustu. Chromax jest po prostu czarny, jak noc listopadowa i dzięki temu myślę, że będzie pasował do większości gustów budowniczych swoich komputerów PC. Zapewne spora część użytkowników wybiera do swoich maszyn czarne obudowy, ewentualnie urozmaicone szkłem i coraz modniejszym drewnem na froncie, ale jak dziś będę chciał Wam pokazać, głęboka czerń austriackiego schładzacza, może się też świetnie komponować w kontrastowej, śnieżno-białej skrzynce, dodając jej powagi i przełamując na zasadzie kontrastu, ten mocno dający po oczach kolor.



Ale zacznijmy standardowo, a więc od opakowania, które samo w sobie jest prawdziwym majstersztykiem. W zewnętrznym kartoniku znajdują się dwa kolejne, z czego ten górny, płaski skrywa wszystkie dodatki, natomiast dolny, podzielony na części, zabezpiecza wrażliwe elementy dwóch aluminiowych wież i wirników wentylatorów.





Prawda, że dobranie się do coolera może oznaczać niezłą zabawę, gdy odkrywamy kolejne poziomy papierowych warstw. A to jeszcze nie koniec, bo same wirniki wentylatorów zostały zabezpieczone opaskami i raczej nie polecałbym zapomnieć o ich wyjęciu.Zasadniczo wersja G2 Chromax nie różni się technicznie od swojego bliźniaka w standardowej kolorystyce Noctuy i wszelkie parametry jego pracy mamy takie same. Dostajemy więc pokaźną liczbę ciepłowodów HeatPipe odprowadzających energię cieplną, a wszystko to owiewają dwa wentylatory, których specyfikację możecie zobaczyć poniżej...Wartość poziomu szumów 24.8 dB(A), to naprawdę doskonały wynik, ale jeśli ktoś z Was ma słuch nietoperza i to dla niego za dużo, może skorzystać z akcesoryjnych dodatków, ograniczających obroty wentylatorów (Low-Noise Adaptor - L.N.A.). Ogólnie wspomnianych dodatków dostajemy całkiem sporo, bo znajdziemy wśród nich pastę termoprzewodzącą NT-H2, klucz montażowy typu Torx, rozgałęźnik przewodów, chusteczkę do oczyszczania czapki IHS procesorów oraz specjalną ramkę, pozwalającą bezpiecznie nakładać pastę termoprzewodzącą na układy AMD Ryzen, by jej nadmiar nie dostawał się na elementy dyskretne umieszczone w specyficznych wycięciach promiennika CPU.