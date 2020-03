Technologia 5G - wydajna gospodarka i internet rzeczy

Autor: Anna Maj 2

Technologia to dziedzina, która zmienia się w szybkim tempie, choć na prawdziwie rewolucyjne efekty trzeba czasem trochę poczekać. Jednym z najnowszych tematów, które budzi spore emocje i stanowi interesujący obiekt publicznej dyskusji, jest technologia 5G. Zapewne minie trochę czasu zanim będziemy mogli wykorzystać wszystkie możliwości, jakie może ze sobą przynieść, ale jedno jest pewne – potencjał jest tutaj spory.



5G, czyli mobilna technologia piątej generacji, to oczywiście naturalny następca dotychczasowego standardu sieci 4G, o zwiększonych parametrach wydajności. O jakim skoku jakościowym mówimy? Jeżeli przyjmiemy średnią prędkość przesyłania danych urządzeń mobilnych gdzieś w okolicach 21 megabitów, która pozwala na dość swobodne serfowanie po internecie i odsłuchiwanie muzyki bez zacinania, to szybkość połączenia na poziomie ponad 10 gigabitów musi robić wrażenie. A takie są właśnie oczekiwane wymagania od technologii 5G. Oznacza to, że film w jakości HD ściągniemy z Netflixa w 10 sekund. Do tego dodajmy zmniejszenie opóźnienia (latencji) z 50 milisekund do zaledwie jednej.



Trudno jest dokładnie oszacować wpływ technologii 5G na gospodarkę, ale intuicja podpowiada, że powinna ona dostać solidny zastrzyk energii. Jednym z dużych sektorów biznesowych, który z pewnością skorzysta na wdrożeniu nowych koncepcji jest rynek rozrywki, a konkretniej rozmaitych gier internetowych.



Potencjalne zyski dla branży gamingowej mogą być związane ze zwiększeniem się jakości usług za sprawą większej szybkości przesyłania danych i szerszej dostępności. Eksperci z Gambling Insider wierzą, że rozwój technologii 5G przyczyni się w znaczący sposób do wzrostu zainteresowania internetowym pokerem, zakładami bukmacherskimi i innymi grami kasynowymi, których na rynku nie brakuje. Oczywiście, jeśli nowe rozwiązania spełnią wszystkie pokładane w nich nadzieje, czyli przede wszystkim zminimalizowanie opóźnień i czasu oczekiwania. Na podobnej zasadzie spodziewać się możemy ciekawych rzeczy w innych sektorach, zwłaszcza tych, które w znacznej mierze operują w internecie.







Jednak przede wszystkim, rozwój sieci 5G postrzegany jest jako brakujące ogniwo w idei Internetu Rzeczy, a już na pewno czynnik, który może przyspieszyć wiele procesów związanych z jego realizacją. Internet Rzeczy (z ang. Internet of Things) to koncepcja zakładająca, że identyfikowalne przedmioty materialne mogą gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane między sobą w ramach jednej, wielkiej sieci. Jednym słowem:

wszystko jest ze sobą połączone. Mowa tutaj nie tylko o urządzeniach, dzięki którym się komunikujemy, ale także o wielu innych, takich jak sprzęty RTV i AGD, moduły, instalacje, czujniki, czytniki, a nawet samochody. Inteligentne budynki, które same dbają o prawidłowe funkcjonowanie na przykład naszych domów, to już w pewnym stopniu rzeczywistość. W przyszłości myślimy raczej o inteligentnych miastach, gdzie miliony przedmiotów będą ze sobą w stałym kontakcie. Urządzenia będą mogły zbierać informacje o wszystkim, od jakości powietrza, zużycia energii, po kształtowanie się ruchu drogowego. Te informacje będą następnie analizowane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu będzie można zautomatyzować wiele procesów, które trzeba obecnie kontrolować manualnie.



Wizja supernowoczesnej, wydajnej sieci złożonej z niezliczonej ilości urządzeń, które współpracują ze sobą w harmonijny sposób może jawić nam się jako utopia. Niemniej jednak, taka przyszłość jest w zasięgu ręki, właśnie dzięki technologii 5G. Nam pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie zmiany przeprowadzone zostaną z korzyścią dla nas wszystkich.