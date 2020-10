TP-Link Archer C6U – gigabitowy router AC1200 z portem USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Archer C6U to nowy router w ofercie TP-Link, który dzięki najnowszym technologiom wspierającym wysoką wydajność sieci bezprzewodowej, pozwala w pełni wykorzystać potencjał łącza światłowodowego o wysokiej przepustowości. Router został bardzo atrakcyjnie wyceniony i może stanowić świetną alternatywę dla wielu droższych urządzeń. Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ac i charakteryzuje się wysoką przepustowością WiFi, oferując łącznie do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji - do 300 Mb/s w 2.4GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5GHz. Wyposażony został w cztery anteny zewnętrzne oraz jedną wewnętrzną.







Dzięki nim router gwarantuje świetny zasięg, a także wydajność i stabilność połączeń bezprzewodowych. Dodatkowo, router wyposażono w technologię kształtowania wiązki (Beamforming), która umożliwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku. W celu optymalizacji wydajności urządzenia, zastosowano technologię MU-MIMO 2x2, która pozwala na jednoczesną komunikację routera z dwoma urządzeniami, co skutkuje zwiększeniem prędkości, przepustowości oraz wydajności całej domowej sieci.



Archer C6U został wyposażony w pięć gigabitowych portów Ethernet: jeden port WAN oraz cztery porty LAN, zapewniające maksymalne prędkości przewodowe połączonym urządzeniom takim jak komputery, smart TV czy konsole do gier. Z kolei Port USB 2.0 będzie dla użytkowników sporym udogodnieniem podczas udostępniania plików, zdjęć czy filmów.



Co ciekawe, router obsługuje tryb AP, dzięki czemu może pracować także jako Access Point lub Bridge. Po włączeniu trybu AP bezprzewodowe urządzenia bez problemu uzyskają dostęp do sieci przewodowej. To świetne rozwiązanie dla osób, które chciałyby rozbudować swoją domową sieć. Konfiguracja i obsługa routera przebiegają bardzo sprawnie. Wszystko za sprawą intuicyjnej aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS. Każdy, nawet mało doświadczony użytkownik, poradzi sobie z zarządzaniem swoją siecią. Specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na stronie TP-Link.



Router Archer C6U jest już dostępny w sprzedaży i objęty został 36-miesięczną gwarancją. Jego cena wynosi około 200 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / TP-Link