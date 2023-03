Audictus CHAMPION PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie tak dawno prezentowałem dla Was bezprzewodowe słuchawki marki Audictus, a dokładnie model CHAMPION, który mimo dość lekkiej konstrukcji (masa 177 gramów), potrafił zbudować dość mocny bas w naszej głowie. Dziś chciałbym pokazać kolejne, bezprzewodowe słuchawki, tym razem dedykowane użytkownikom preferującym modele zakrywające małżowiny uszne, a mianowicie model Champion PRO. Są nieco większe i cięższe, ale ważą niewiele powyżej 200 gramów (dokładnie 208 g), więc można je jeszcze nazwać lekkimi.





Co ciekawe, w sieci znalazłem recenzje wersji PRO, gdzie podaje się różnice między oba produktami w wielkości przetworników (niby PRO mają mieć 50 milimetrów), ale strona producenta podaje, że mają one takie same, neodymowe przetworniki, podobnie jak "zwykły" CHAMPION. Nie omieszkałem więc sprawdzić u źródła i okazuje się, że faktycznie podawane na stronie domowej są prawdziwe, więc nie zawsze można wierzyć w to, co podają recenzenci w swoich publikacjach.Jak na wersję PRO przystało, prócz większej masy słuchawek, dostajemy również lepsze wyposażenie, bo w eleganckim pudełku z gąbkowym zabezpieczeniem do transportu, znajdziemy jeszcze drugą parę nauszników, wykonanych z materiału tekstylnego. To fajny ukłon w stronę tych, którym skóropodobne okładziny wywołują nadmierne pocenie się okolic uszu. Prócz tego dostajemy dość długi kabelek AUDIO i przewód do podłączania ładowania USB/USB-c.Górna część słuchawek, czyli pałąk, w zasadzie jest bliźniaczo podobna do "zwykłego" CHAMPION’a. Mamy tam identyczne wykończenie skóropodobne z odciśniętym logo marki Audictus, ten sam mechanizm regulacji długości pałąka, czyli połączenie metalu z tworzywem sztucznym i mechanizm skrętny oraz system składania kadłubków, ułatwiający ich ułożenie w bagażu.