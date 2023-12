Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Strona 1 - Wygląd

Pamiętam czasy (a to oznacza, że jestem chyba już bardzo stary), kiedy na rynku pojawiły się zasilacze marki CHIEFTEC, do których na początku podchodzono, jak do klasycznej chińszczyzny, jednak z czasem ich produkty zdobywały sobie zaufanie, a nawet uznanie za świetny stosunek ceny do możliwości i jakości prądu, jaki potrafiły z siebie wykrzesać. Były to czasy, kiedy w zasilaczach bardzo liczyły się linie +3.3V i 5.0V, a +12V było ważne, ale nie najważniejsze. Kiedy jednak karty graficzne zaczęły pochłaniać zabójcze ilości energii, a w ślad za nimi ruszyły procesory CPU, CHIEFTEC na jakiś czas popadł w zapomnienie (przynajmniej na naszym rynku), bo konkurencja zaczęła sobie znacznie lepiej radzić w segmencie budżetowym, jak choćby dla przykładu Corsair, którego wcześniej znaliśmy w zasadzie tylko jako producenta modułów pamięci, a który potrafił się odnaleźć na rynku zasilaczy zarówno tych HighEnd’owych, jak i przystępnych cenowo. Dodatkowo na witrynach Internetowych sieci sklepowych pojawiła się cała masa nowych producentów, zarówno chińskich, jak i europejskich, jednak w większości przypadków brandujących produkty produkowane w chińskich fabrykach.



CHIEFTEC jednak przetrwał i wygląda na to, że ma się bardzo dobrze, bo w sklepach znajdziemy sporo ich produktów serii iArena, PROTON, CORE czy tanich konstrukcji Smart. Wśród nich jest też model CHIEFTRONIC POWERUP 85GPX-850FC, który chciałbym Wam dziś przybliżyć. Tutaj mała zagadka, bo na opakowaniu w pierwszym planie jest eksponowany CHIEFTRONIC, by dopiero mniejszą czcionką dopisać Powered by CHIEFTEC. Co ciekawe, na stronie Chieftec’a zasilacz ten jest wymieniany jako seria CHIEFTRONIC, ale tak naprawdę, to nazwa serii brzmi POWERUP, więc o co "kaman"? Wygląda na to, że dobrze znana nam marka przygotowuje nas na powołanie swojej submarki, jak to zrobiło wielu innych producentów sprzętu komputerowego (np. AOC -> AGON / Natec -> Genesis), dedykując ją typowo do określonych zastosowań, na przykład do szeroko pojętego gamingu.





Jak już zapewne zauważyliście na opakowaniu, konstrukcja POWERUP 85GPX-850FC, jest w pełni modularna, a więc całe okablowanie, łącznie z zasilaniem płyty głównej, jest dopinane wedlę naszych potrzeb. Takie rozwiązanie pozwala nam również na wygodne układanie wiązek przewodów w tunelach obudowy. W komplecie otrzymamy złącza:Seria POWERUP nie należy do produktów tanich, więc nie może dziwić, że w środku znajdziemy solidne, piankowe zabezpieczenie zasilacza, jak i eleganckie etui do przechowywania niewykorzystanych wiązek okablowania. Na produkt dostajemy aż, a to pasuje do produktu, który ma nam otwierać poziom klasy Premium.W zestawie otrzymamy tak modne teraz, wygodne okablowanie typu "taśmowego", a więc płaskie i łatwe w kształtowaniu przewody, które można szybko i skutecznie ukryć w czeluściach komputera.Zanim przejdziemy do konkretów, rzućmy jeszcze okiem na "skrzynkę" zasilacza. Ocenę wyglądu modelu CHIEFTRONIC POWERUP pozostawiam Wam do indywidualnej oceny, bo ta najbardziej interesująca strona, czyli srebrzyście wyeksponowana, nieco "rustykalna" maskownica wentylatora systemu chłodzenia, mi osobiście do gustu nie trafia. Cały kadłubek w standardowym formacie ATX (140 mm x 150 mm x 86 mm), wykonano z blachy stalowej, a na jego tylnej, mocno perforowanej ścianie, tuż obok gniazda zasilania sieciowego, umieszczono włącznik 0/I.Ściana z portami dla okablowania jest wyraźnie oznakowana, więc nie powinniśmy mieć kłopotów ze zlokalizowaniem odpowiednich miejsc dla poszczególnych wiązek.Producent obiecuje nam bardzo silną linię +12V, która generuje prąd o natężeniu aż. To powinno spokojnie wystarczyć do zasilenia najmocniejszych komputerów gamingowych uzbrojonych w takie graficzne potwory, jak karty RTX 4090 w wersjach OC.Jak na nowoczesny zasilacz przystało, dostajemy spory wachlarz zabezpieczeń, który powinien zabezpieczyć nasz komputer w większości przypadków przepięć, zwarć i przegrzania.(automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora)(zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)(zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)(zabezpieczenie przed przegrzaniem)(zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)(zabezpieczenie przeciwzwarciowe)(ochrona przed przepięciami i udarami)(zabezpieczenie podnapięciowe)Prócz tego modelotrzymał "złoty" certyfikat wysokiej sprawności, technologię aktywnego PFC, więc tym bardziej sprawdźmy, co ta maszyna pokaże nam w konfrontacji ze swoim konkurentem w postaci mojego sporo droższego zasilacza Corsair HX850W klasy 80 Plus Platinum. To oczywiście dwa światy w zasilaczach, bo różnica w cenie Corsair’a (już niemal niedostępny, bo jest nowa seria z literką "i"), sięga około trzystu złotych, ale zobaczmy co dostaniemy w tańszym Cheftec’u, jeśli będziemy chcieli trochę zaoszczędzić przy budowie nowego komputera.