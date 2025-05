Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

O dziwo, małe myszy komputerowe mają spore wzięcie na rynku, bo poszukiwać je będzie kobieca, delikatna dłoń, a także preferować takie urządzenia będą dzieci, których malutkie paluszki z trudem przemieszczają się między rolką, a przyciskami. Są również mężczyżni, którzy preferują chwyt gryzonia niemal wyłącznie palcami, więc model GLORIOUS O 2 Mini, będzie również dla zwolenników pracy w układzie Fingertip Grip. Jak mała to mysz, przekonamy się dopiero, kiedy zestawimy ją z "dorosłą" odmianą O2.





Ale zacznijmy po kolei, a więc od opakowania, które informuje nas już, że będziemy mieli do czynienia z dość lekkim gryzoniem o wadze 57 gramów, więc zaliczanej do grupy Ultralight. Firmama aspiracje, by kojarzyć się komputerowym graczom z marką premium, więc nie oszczędza na niczym, wliczając w to opakowania swoich produktów. Bogata grafika, obwoluta otaczająca właściwy wkład-szufladę i wewnętrzne wypełnienie swoje muszą kosztować, ale na pewno dają poczucie solidności produktu.W środku prócz samej myszy, znajdziemy jeszcze specjalne vouchery do rejestracji produktu na stronie producenta, naklejkę z logo firmy, biały kabel USB/USB-c, reduktor USB/USB-c oraz mikro-nadajnik do bezprzewodowej, radiowej łączności 2.4 GHz (deklarowane, niskie opóźnienia na poziomie 1ms), jeśli nie będziemy chcieli korzystać z połączenia kablowego lub wbudowanego Bluetooth 5.2 LE.Do mnie na testy trafiła biała wersja GLORIOUS O 2 Mini, która świetnie pasuje do wcześniej prezentowanej klawiatury GLORIOUS GMMK3 . Jej biały kadłubek mierzy sobie 120 mm x 62 mm x 36 mm, więc to dość krótka i niska myszka, która niknie w męskiej dłoni, ale przy odrobinie wprawy i wyczucia można ją dość przyjemnie okiełznać.Zanim jednak przejdziemy do jej walorów gamingowo-użytkowych, zobaczmy co umieszczono na jej pokładzie. Klasyczny wygląd z mocno perforowanym, górnym chwytem dla ekstremalnego odchudzenia wagi urozmaicają dwa główne, szerokie przyciski o lekko wklęsłym kształcie, dwa boczne klawisze funkcyjne, szeroka rolka scroll z gumowym bieżnikiem oraz pojedynczy przycisk do zmiany czułości pracy sensora. Na obu boczkach dodano mleczną listwę, która ma zadbać o wizualizacje efektów podświetlenia ARGB LED.Spód myszy też dość mocno "rozwiercono", a między otwory zgrabnie wkomponowano cztery ślizgacze PTFE, trzypozycyjny przełącznik trybu pracy (2.4 GHz / wyłączenia OFF / Bluetooth) oraz diodę wskazująca za pomocą koloru, aktualne ustawienie wartości DPI.