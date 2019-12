HAMA EMW-500 Ergonomic Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Temat "wertykalnej" lub, jak kto woli, ergonomicznej myszy, poruszałem nawet dość niedawno przy okazji prezentacji takiego gryzonia w wydaniu Trust GXT 144 REXX Ergonomic, który preferowany był zarówno do pracy, jak i okazjonalnych rozgrywek dla przyjemności. Trust nawet nieźle się w tym spisał, bo to w końcu normalna, przewodowa mysz optyczna, choć o nietypowym kształcie, do którego na pewno trzeba się przyzwyczaić. Ale jak twierdzą użytkownicy takich produktów, później nie chce się już pracować na normalnej myszce. Wierzę na słowo, bo ja jakoś za diabła się do "verticali" przekonać nie mogę. No ale jakaś alternatywa jest i po rozsądnym wydaniu około 130 PLN, można było takiego gryzonia z ogonem przytulić. Ale czy można kupić taką mysz w wersji bezprzewodowej??? Ano, okazuje się że można i to w dodatku za jeszcze mniejsze pieniążki!



Dziś chciałbym Wam zaprezentować produkt niemieckiej marki HAMA, który jest właśnie kierowany do zwolenników pracy z ergonomicznymi narzędziami, a w dodatku jest zupełnie wolny od kabla łączącego gryzonia z komputerem. Mowa tu o modelu EMW-500 Ergonomic Wireless, wyposażonym w sześć przycisków, trzy stałe ustawienia czułości DPI (1000, 1400 i 1800 DPI), wygodny wyłącznik działania i schowek dla zestawowego nadajnika USB-A, pracującego w radiowym systemie 2.4 GHz.





Mysz należy do prostszych urządzeń tego typu na rynku, więc nie spodziewajmy się jakiś szczególnych fajerwerków. Nigdzie nie znajdziemy tu napisu "For Gamer" oraz wspominki o użyciu technologii RGB LED, bo jej po prostu nie ma. Za to jeszcze w opakowaniu możecie przymierzyć dłoń i zorientować się wstępnie, czy ten kształt będzie Wam pasował.Jak różne od siebie są myszy klasyczne od wertykalnej, pokazują dwa zdjęcia poniżej..Już z opakowania dowiemy się, co co tak naprawdę chodzi z tą całą ergonomią. Prócz bardziej naturalnego ułożenia stawów nadgarstka, chodzi o napięcie mięśni, które przy długiej pracy w płaskim położeniu (normalna mysz), po prostu zaczynają boleć.Jak na proste urządzenie przystało, w środku opakowania znajdziemy samą mysz i ulotkę na temat jej działania.Już chyba widać, jak odmienny jest to przyrząd, w porównaniu do "klasycznej" myszki. Jej stopień "przekręcenia" wydaje mi się nawet nieco większy, niż w przypadku wcześniej testowanego Trusta, no ale nie mam go do bezpośredniego porównania, więc podkreślam, że to moje wrażenie.Całość wykonano z dość solidnego plastiku, pokrytego warstwą gumo podobnej powłoki, zapewniającej stabilne trzymanie gryzonia i nie powodujące zbytniego pocenia się dłoni. Rolkę scroll’a wykonano z aluminium, na które nałożono gumową, "zębatą" nakładkę. Oczywiście scroll, to również dodatkowy przycisk.EMW-500 to urządzenie wybitnie przeznaczone dla osób praworęcznych i nie znalazłem na stronie producenta informacji, czy ma on w ofercie wersję leworęczną. Po lewej stronie kadłubka umieszczono dwa duże przyciski przewijania stron.Jak duże różnice są w wyglądzie myszy ’klasycznej" od wertykalnej, pokazują dwa zdjęcia poniżej...