Hama Terra - Ekologiczna torba dla laptopa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

Ekologia wkracza niemal w każdą dziedzinę naszego życia. Styropian i plastiki odchodzą w stronę materiałów wykonanych z bambusa, drzewa i papierowych kompozytów. Ale wyprodukowanych, popularnych butelek PET jest na świecie tyle, że zanim się ich pozbędziemy, minie jeszcze sporo dziesięcioleci. Dlatego niektórzy producenci zaczęli produkować swoje towary z materiałów wykonanych w stu procentach z recyklingu zużytych "petowych" butelek. Obudowy monitorów, kadłubki laptopów i myszy, to coraz częściej elementy wykonane z odzysku tych trudno rozkładalnych przez naturę pierwiastków chemicznych. Do takich producentów dołączyła firma HAMA, która zaprezentowała linię toreb i etui dla laptopów, których powłoki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, zostały całkowicie wykonane z przetworzonych butelek PET.

Niespełna dwa tygodnie temu zamieszczałem na naszych łamach newsa o serii HAMA Terra, czyli torbach i etui dla laptopów w rozmiarach 13.3 i 15.6-cala, a dziś już mogę wam jeden z tych produktów Wam przedstawić. Już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem wymiany laptopa na nowy model, ale zawsze coś stawało mi na drodze, poza tym mój dotychczasowy HP Pavillion z czterordzeniowym AMD APU i dedykowaną kartą Radeon, jakoś jeszcze dawał radę. Jednak ostatnie wieści przewidują znaczące podwyżki laptopów na rynku, więc nie czekając dłużej kupiłem coś trzymającego w miarę dobry stosunek miedzy ceną a wydajnością (3299 PLN). Szału może nie ma, ale nowy Acer z procesorem Ryzen 5 i kartą GeForce 1650 pozwala na komfortowe granie w "czołgi" (World of Tanks), w natywnej rozdzielczości FullHD i pełnych opcjach ze stabilnym poziomem FPS miedzy 80-90 klatek na sekundę. Dla mnie wystarczy na kolejne parę lat. Do tej pory używałem testowanej u nas pięć lat temu torby Case Logic LoDo, która sprawdzała się całkiem dobrze, ale z wiekiem ząb czasu ją lekko dotknął i trzeba było pomyśleć o czymś nowym. I tutaj przypomniał mi się właśnie news od HAMY, więc zapytałem czy mają coś do testów i oto szybciutko odebrałem firmowo zapakowaną przesyłkę...





HAMA mocno promuje swój ekologiczny wizerunek, więc nie może nas zdziwić wyeksponowanie wiadomości o tkaninie wykonanej w 100% z odzysku PETów.Muszę przyznać, że ten oszczędzający zasoby naturalne materiał, jest całkiem przyjemny w dotyku. Jak podaje producent, tworzywa PET przetwarzane są na przędzę, z której wykonuje się zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną warstwę torby (poliester). Materiał jest hydrofobowy, a więc chroni torbę przed brudem i wilgocią. Jego splot jest dość gruby i daje poczucie solidności. Zarówno torba, jak i etui na laptopy wpisują się w dotychczasową stylistykę tej linii produktów niemieckiej firmy, stawiającej na stonowaną kolorystykę. Dominują tutaj spokojnie ze sobą zestawione szarość i czerń z drobnym beżowym akcentem w postaci paska na froncie. Myślę że taka kolorystyka pasować będzie zarówno do eleganckiego garnituru, jak i sportowej stylistyki ubrań.Wymiary torby na ramię dla 15-calowego notebooka wynoszą. Gdybyście potrzebowali coś mniejszego, to wersja dla komputerów 13-calowych mierzy sobie 38 x 6 x 30 cm. Wspomniana seria etui jest dostępna w rozmiarze 42 x 2 x 29 cm (15 cali) i 36 x 2 x 27 cm (13 cali).Na froncie umieszczono zamykaną zamkiem błyskawicznym kieszeń na drobiazgi, w której możemy umieścić na przykład długopisy, pendrive, karty bankowe, słuchawki dokanałowe itp...Tył torby Hama Terra wzmocniono wszytym paskiem, który może stanowić dodatkowy wieszako-uchwyt.Środkowa "komora" podzielona została na trzy strefy. Pierwsza z nich, to najmniejsza, niezamykana kieszeń. Producent sugeruje, że możemy umieścić w niej tablet o przekątnej do 11-cali. Ja widzę tam raczej miejsce na drobniejsze akcesoria do laptopa, jak mysz, czy router GSM.Środkowa część jest już większa i bardziej pojemna. Tutaj zmieści się nawet grubsza książka plus zasilacz. W niej znajdziemy pasek na ramię, stanowiący komplet wyposażenia.Trzecia część (ta od tylnej strony torby), to już miejsce na sam laptop, w tym przypadku model o maksymalnej przekątnej 15.6-cala. Przed przypadkowym wysunięciem się z otwartej torby, nasz komputer zabezpieczy zapinany na rzep, solidny pasek.