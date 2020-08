OLYMPUS LS-P1 - Wszechstronny dyktafon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 4

Strona 1 - Wygląd

Pamiętacie może czasy, kiedy oglądało się na amerykańskich filmach detektywów lub dziennikarzy, którzy rejestrowali przesłuchania i wywiady na malutkich dyktafonach z mikro-kasetami w środku... Jakie to się wtedy wydawało super nowoczesne, bo człowiek mógł taki sprzęt porównać z ówcześnie posiadanym magnetofonem kasetowym marki Kasprzak. Dziś dyktafon możemy mieć w każdym smartfonie, bo wystarczy zastosować odpowiednią apkę i już możemy rejestrować dźwięk audio.

Jednak nie zawsze wielkość smartfonu, jak i jego nieduża wytrzymałość na uderzenia i trudne warunki pracy, pozwala na wygodną i pewną pracę. Dlatego też wciąż na rynku są dostępne dyktafony, które teraz, już bez ograniczenia mechanicznego w postaci taśm kasetowych, mogą rejestrować wywiady z gwiazdami, nagrywać dowody w sprawie lub zapisywać fragmenty koncertu. Od lat prekursorem tego typu sprzętu jest marka OLYMPUS, której dyktafon dziś chciałbym Wam przedstawić.





Modelma klasyczny, prostokątny kształt, dodatkowo udekorowany przez "koronę" z wbudowanych mikrofonów. W komplecie oprócz rejestratora, dostaniemy także dwa kablowe, mikrofony krawatowe, które wpięte w gniazdo Jack, pozwoli nam wygodniej zbliżyć się do źródła dźwięku (w zestawie jest też stosowny uchwyt "żabka" do montażu mikrofonu na ubraniu).Samo urządzenie rejestrujące jest naprawdę "pancerne". Jego kadłubek wykonano z trwałego, grubego stopu aluminium, co odczujemy zaraz po wzięciu dyktafonu do ręki (75 gramów). Urządzenie to, naprawdę wzbudza uczucie solidności wykonania i trudno będzie chyba je mechanicznie uszkodzić. A wszystko to mieści się swobodnie w dłoni.Na froncie rejestratora umieszczono nieduży, 1.43-calowy wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem LED. Pod nim znajdziemy intuicyjne przyciski sterowania funkcjami. Nikomu nie trzeba chyba wyjaśniać, do czego będą służyły duże przyciski STOP i REC. Centralnie umieszczono wychylne "koło" multi-styku z centralnym guzikiem zatwierdzającym wybór funkcji i uruchamiania odtwarzania zapisanego materiału. Oczywiście przypisane przyciskom zadania zależą od tego, czy jesteśmy zainteresowani podstawowymi zadaniami rejestracji i odtwarzania dźwięku, czy też będziemy "buszować" w Menu i ustawieniach rekordera. Wszystko znajdziecie w dość opasłej, dołączonej do zestawu instrukcji obsługi (ponad 190 stron, z czego w języku Polskim dostajemy 12 stron), bo mamy tam naprawdę sporo możliwości ustawień rejestrowanego dźwięku, ale do tego jeszcze dojdę w dalszej części tej recenzji. Na razie rzućmy okiem na rewers rejestratora LS-P1.Zaczynając od "korony" mikrofonów, to nieco poniżej umieszczono gwintowany otwór na zestawową wkładkę, która umożliwia montaż rekordera na standardowym, akcesoryjnym statywie (taki, jak na przykład fotograficzny).Pod otworem mocowania statywu wygospodarowano miejsce na wbudowany głośnik i miejsce dla akumulatorka Ni-MH w formacie paluszka AAA, o pojemności 750 mAh. Dostaniemy się do niego po naciśnięciu czarnego przycisku. To fajne rozwiązanie, bo wbudowane (stałe), integralne akumulatory z czasem się zużywają i w zasadzie całe urządzenie nadaje się do wyrzucenia, a tutaj producent dał nam możliwość wymiany źródła energii. Pod tą samą klapką ukryto czytnik dla zewnętrznej karty pamięci microSD (do 32 GB), co znacząco podnosi możliwości zapisu ilości materiału (rejestrator ma 4GB własnej, wbudowanej pamięci).Na prawym boczku urządzenia umieszczono gniazda do podpięcia zewnętrznych mikrofonów (w fabrycznym zestawie, jest reduktor na dwa mikrofony, ale do mnie niestety on nie dotarł, pewnie pozostając gdzieś po drodze w jakiejś redakcji) oraz słuchawek.Drugi boczek powiązany jest częściowy z podstawą rejestratora. Pierwszy z suwakowych przełączników odpowiada za włączanie i wyłączanie urządzenia oraz blokadę wszystkich przycisków (np. przed przypadkowym wyłączeniem nagrywania), natomiast drugi suwak, to czysto mechaniczna dźwignia wysuwania wtyczki USB zza sprytnie zaprojektowanej pokrywki.