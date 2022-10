Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

Dziś wracamy do tematu, który powinien zainteresować domorosłych YouTuberów, zaczynających swoją karierę w "eterze" Internetowym. Wielu waszym rówieśnikom udało się wylansować swoje kanały tematyczne, a to dotyczące gier komputerowych, a to pasjom ekstremalnej jazdy rowerowej, modelarstwa, mechaniki i wielu innych zainteresowań. Prócz swojego uroku osobistego, nieźle "gadanego", poprawnej dykcji i lektorskiego głosu, warto zaopatrzyć się w dobrej jakości sprzęt, który będzie doskonale nagrywał zarówno obraz, jak i dźwięk. Oglądam bardzo dużo materiałów na YT i bardzo zwracam uwagę na jakość tych dwóch ostatnio wymienionych parametrów, bo rozedrgana kamera (bez stabilizacji obrazu) i słaba jakość narracji, potrafi zabić chęć dalszego materiału, co najczęściej kończy się dalszym poszukiwaniem filmików o danej tematyce.



Dzisiejsze kamery typu GoPro nagrywają już nieźle dźwięk, ale nie zastąpią one dedykowanych mikrofonów. O ile sprawdzą się w bezpośredniej "akcji", to już przy montażu lepiej skorzystać ze sprzętów uzbrojonych w czułe kapsuły przetworników kardoidalnych. Pół roku temu przedstawiałem Wam porównanie trzech mikrofonów przy okazji testów modelu SPC Gear AXIS Streaming USB, w którym konkurował on z tańszym Genesis Radium 400 oraz w porównywalnym cenowo Trust FYRU. Tego ostatniego chcę Wam dziś właśnie dokładniej przybliżyć, bo jest to model o bardzo ciekawych możliwościach i solidnym wykonaniu.



Pełna nazwa tego mikrofonu, to Trust GXT 258W FYRU, z czego literka W oznacza tutaj wersję White, czyli wykonanie w kolorze białym. Na rynku dostępna jest również wersja czarna tego mikrofonu. Producent określa to urządzenie, jako "cztery w jednym" (4 in 1), czyli w tym przypadku oznacza to, że dostajemy jakby cztery mikrofony kierunkowe, zawarte w jednej obudowie. Część "tajemnic" sprzętowych, zdradza nam ładnie zaprojektowane graficznie opakowanie.





Jak wspominałem, mikrofon FYRU jest solidną konstrukcją... Solidną, w znaczeniu: wykonaną z metalu. Poczujemy to, biorąc opakowanie do ręki. Nic zatem dziwnego, że producent w pierwszym pudełku umieścił kolejny kartonik, tym razem znacznie grubszy i wyłożony niemal w całości piankowym wypełnieniem.W środku otrzymamy owalną "kapsułę" mikrofonu, trójnożną podstawę, kabel USB/USB-c, skróconą instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i naklejkę z logo serii GXT.Kadłubek mikrofonu wykonano z dwóch zasadniczych części. Dolna, to masywny odlew przypominający duraluminium pokryte białą powłoką lakierniczą, natomiast górna część (przynajmniej ta widoczna), zrobiona jest ze stalowej, bogato perforowanej blachy zawiniętej w walec i pomalowanej na czarno. W specjalnym wycięciu dolnego odlewu, umieszczono pokrętło do ustawiania czułości pracy kapsuł zbierających dźwięk, stanowiący jednocześnie przycisk MUTE do wyłączenia rejestracji dźwięku oraz regulacji głośności podsłuchu z słuchawek podpiętych pod seryjne gniazdo audio.Górną część obudowy przykryto białą "czapką", w której umieszczono cztery diody LED i przycisk MODE, odpowiedzialny za zmianę kierunkowości trzech kapsuł przetworników ukrytych w środku.Na spodzie obudowy mikrofonu również znajdziemy przycisk, tym razem do zmiany koloru podświetlenia (lub jego całkowitego wyłączenia) oraz port USB-c do połączenia z komputerem bądź konsolą PlayStation 4/5, z którą urządzenie to jest kompatybilne.Jeśli nie będziemy podwieszać naszego mikrofonu na opcjonalnym ramieniu, możemy skorzystać z seryjnego, trójnożnego stojaka biurkowego, który dokręcamy dedykowaną śrubą. Stojak ten wyposażono w piankowe stópki absorbujące ewentualne drgania z podłoża, a tylne odnóże otrzymało suwakową regulację nachylenia, pozwalającą pochylić kapsułę pod pewnym kątem.I tak otrzymujemy gotowe do pracy urządzenie rejestrujące. Teraz tylko wystarczy podpiąć je do naszego komputera, by system operacyjny (w moim przypadku wciąż jeszcze Windows 10), błyskawicznie wykrył nowy sprzęt i przydzielił mu niezbędne do pracy sterowniki. Od tej chwili możemy już nagrywać nasze audycje, ale dokładniej o tym napisze na następnej stronie...