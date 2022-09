Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedy na kanale YouTube oglądam filmy z serii StopCham, włos mi się jeży na głowie. W to co ludzie wyprawiają na publicznych drogach, ryzykując życiem swoim i innych, ciężko uwierzyć i zrozumieć, ale dzięki setkom i tysiącom zrzuconych z kart pamięci sytuacjom, my możemy później wyciągać z tego wnioski. A wszystko to dzięki rejestratorom, które coraz częściej goszczą na naszych szybach samochodów, a i nierzadko w motocyklach. Wybór tego typu urządzeń na rynku jest już ogromny, ale warto rozglądać się w śród bardziej markowych produktów, bo jakość rejestrowanego materiału, to podstawa podczas ewentualnego wykorzystania materiału wideo w sprawie dochodzeniowej lub sądowej.

Niedawno pokazywałem Wam recenzję rejestratora Dash Cam M500, znanej na naszym rynku i cenionej marki 70mai, należącej do doskonale rozpoznawanego koncernu Xiaomi. Model ten to nieco wyższa półka i faktycznie świetnie mi się sprawdza podczas codziennej "walki" na ulicach zawalonego przez turystów Świnoujścia. Jednak niedawno 70mai wydało odświeżoną wersję popularnego rejestratora w klasycznym wydaniu (z zespolonym wyświetlaczem), który chciałbym Wam dziś przybliżyć w tej niedużej recenzji. Jest nim model 70mai Dash Cam Lite 2 (symbol nowego produktu, to D10, bo starszy model Lite miał oznaczenie D08).





Z zamieszczonych specyfikacji od razu możemy stwierdzić, że w odróżnieniu od modelu M500, egzemplarz Lite 2 różni (prócz wyglądu), rozdzielczość zapisywanego obrazu, która tutaj jest klasycznym FullHD (1920 x 1080p). To zupełnie wystarczająca jakość obrazu pozwalająca na zapisanie wielu szczegółów, a w dodatku oszczędza też sporo miejsca na karcie pamięci... Właśnie, to również różni wyższy model od prezentowanego dziś urządzenia, bo M500 ma pamięć wbudowaną, natomiast Lite 2 potrzebuje karty microSD. Czy to minus? Zależy jak na to patrzeć, bo ktoś może powiedzieć, że jeśli po okresie gwarancyjnym "padnie" zintegrowana pamięć, to w zasadzie całe urządzenie będzie można wyrzucić, natomiast w przypadku "śmierci" karty SD, wystarczy ją wymienić na nową. Jak we wszystkim, zawsze znajdą się plusy mi minusy. W zamian M500 daje nam zwartą konstrukcję, którą możemy ukryć przed wzrokiem za wstecznym lusterkiem, podczas gdy wbudowany ekran Lite 2 i umieszczone pod nim przyciski funkcji, bardziej preferuje go do ekspozycji w zasięgu oczu (choć niekoniecznie).Na razie tyle porównań tych dwóch "siostrzanych" produktów i przejdźmy do omówienia 70mai Dash Cam Lite 2. W środku opakowania prócz samej "kamerki" z zabezpieczonym ekranem, znajdziemy jeszcze instrukcję obsługi, uchwyt z pianką samoprzylepną (pozwala na szybki montaż i demontaż kamery z szyby), specjalną folię elektrostatyczną, która sama przylepia się do szyby po jej przyłożeniu i trzyma naprawdę solidnie. Do niej właśnie przylepiamy właśnie (w zaznaczonym obszarze), dedykowany, plastikowy uchwyt montażowy z pianką 3M. Nie muszę chyba Wam mówić, jak ciężko jest usunąć z szyby resztki przylepców, więc to naprawdę fajne i wygodne rozwiązanie. Do zasilania rejestratora przygotowany długi kabel z końcówkami USB (szkoda że nie ma tu standardu USB-C) i podwójne gniazdo USB montowane w gnieździe zapalniczki samochodowej.Trzeba przyznać, że jego design jest bardzo nowoczesny i twórcy spędzili nad przemyśleniem tej konstrukcji trochę czasu. W zasadzie nic tu nie jest przypadkowe i każdy element jest zarówno ładny, jak i praktyczny. Czarny kadłubek otrzymał opływowy, nowoczesny kształt, a dołączony do niego walcowaty w "miedzianym" kolorze (wiecie, jak facet "umie" nazywać barwy) element zawiera w sobie wbudowaną optykę kamery. Ten krążek pozwala nam ustawić kąt patrzenia rejestratora w zależności od nachylenia szyby auta. Na jego tylnej części (zwróconej do nas), umieszczono diodę LED wskazującą niebieskim światłem działanie urządzenia, które zmienia się na zielona barwę, podczas rejestracji materiału wideo. Nieco nad nią dostrzeżemy też mały otwór, w którym wbudowano mikrofon zbierający dźwięk z kabiny samochodu (można wyłączyć rejestrację Audio).Po drugiej stronie kadłuba kryjącego elektronikę i ekran, przeznaczono na trzy gniazda: zasilania, podłączenia opcjonalnego modułu GPS i portu dla karty pamięci.Pod ekranem o przekątnej dwóch cali umieszczono cztery przyciski do sterowania funkcjami i menu rejestratora.