Hama DIR355BT - DAB, FM, Internetowe Radio w jednym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Strona 1 - Wygląd

Odbiornik radiowy jest z nami już od ponad stu lat. Przez dekady zmieniały się technologie elementów z lamp elektronowych na tranzystory, a jeszcze niedawno królowały dedykowane układy scalone, ale ogólne działanie radia wciąż było takie same, czyli zamiana fal elektromagnetycznych na dźwięk. Jakiś czas temu pojawił się dla tradycyjnych rozwiązań, konkurent w postaci cyfrowych odbiorników DAB (Digital Audio Broadcasting), a coraz większą popularnością cieszą się radiowe stacje Internetowe. Czy to oznacza, że musimy mieć w domu kilka odbiorników radiowych? Otóż nowoczesne amplitunery, jak choćby mój osobisty sprzęt grający w domu, o którym mogliście poczytać w recenzji -> Teufel ULTIMA 20 Kombo, posiada w zasadzie to wszystko w sobie, choć do stacji Internetowych potrzebuje pracującego komputera z transmiterem BT, co nie jest już takie wygodne. Owszem, przy kameralnym słuchaniu muzyki, czy wieczornym spotkaniu z przyjaciółmi, taki sprzęt przyjemnie nagłaśnia pomieszczenie, ale w codziennym słuchaniu audycji gdzieś w tle robienia obiadu, pracach z dala od komputera, w garażu itp. przydało by się coś bardziej kompaktowego, niedużego, wygodnego w przenoszeniu... I właśnie dla szukających takich rozwiązań powstało cyfrowe radio Hama DIR355BT.

Kiedy pisałem o tym urządzeniu newsa na naszej stronie startowej, trudno mi było uwierzyć, że w tak niedużej obudowie można zmieścić aż tyle zastosowań na raz. Prócz wspomnianych funkcji radia FM, DAB (również w wersji DAB+) i radia Internetowego, mamy tam jeszcze możliwość odsłuchania ulubionych podcastów, zegar z datą oraz wbudowany budzik. Zresztą rzućcie okiem na specyfikacje techniczne...





Niewiele się zastanawiając napisałem więc do Hamy z propozycją testów tego sprzętu, zwłaszcza że nasza współpraca trwa już od dłuższego czasu, a ich produkty wyróżniały się całkiem dobrą jakością przy niezbyt wygórowanych cenach. Po kilkunastu dniach otrzymałem od kuriera całkiem fajnie zaprojektowane opakowanie, które dumnie podkreśla, że będziemy mieli do czynienia z Radiem Hybrydowym.Design modelu Hama DIR355BT jest bardzo fajny. Całość zaprojektowano zarazem nowocześnie, jak i stylowo. Do moich rąk trafiła wersja czarna, ale jeśli macie w domu wystrój w jasnych barwach, możecie zamówić radio w kolorze białym. Po przecięciu "dziewiczej" plomby, ujrzycie samo radio, jak i dwa uchwyty do montażu (wkręcany pod spód mebli oraz wsuwany na półkę, by nie robić dziur na wkręty), zewnętrzny zasilacz sieciowy i skróconą instrukcję obsługi (pełną wersję ściągnięcie ze strony producenta w pliku PDF).W zasadzie sprzęt ten domyślnie zaprojektowano, jako podwieszany pod szafkę lub półkę, ale Można go również stawiać na tylnej ścianie, którą zaopatrzono w cztery miękkie, gumowe nóżki. Jest to możliwe, nawet wtedy, gdy będziemy korzystać z dodatkowych wejść rozszerzeń, jak gniazdo AUX, słuchawek, jednak zbyt twardy kabel połączenia Internetowego WLAN, może już robić problemy. W wersji "mobilnej", jest to fajna opcja.Pierwsze wrażenie może nam kojarzyć się z bardziej "napompowanym" gabarytowo radiobudzikiem (21 cm x 21 cm x 7.3 cm, waga niemal 1.5 kilograma), ale mi ten projekt stylistyczny bardzo przypadł do gustu. Obłe krawędzie dają ciekawy efekt, a "niklowane" wstawki na pokrętle funkcyjnym (to nie tylko potencjometr głośności, ale i roller połączony z przyciskiem zatwierdzania poleceń), świetnie kontrastują z matową obudową i wyświetlaczem TFT.Przyjmując, że naturalna pozycja radia Hama DIR355BT, jest głównie wisząca, to spód zaprojektowano z metalowej siatki Mesh, pod którą ukryto pojedynczy głośnik (o średnicy +/- 80mm - na stronie producenta brak dokładnych danych), o mocy 5 Watów i otwór Bass Reflex (+/- 25mm). Powiecie "cyfrowe radio" na jednym głośniku??? Tak, to prawda, ale sygnał stereo jest w nim odtwarzany z obu kanałów, więc mimo braku przestrzenności, radio odbiera sygnał stereo (w nenu mamy możliwość przełączania sygnału Mono/Stereo). Mnie bardziej martwiło, jak tak nie duży głośnik o dość niedużej mocy RMS, będzie grał. Może w kuchni da radę, ale czy będzie w stanie dać radę nagłośnić mój pokój o kubaturze około 14 metrów? O tym przeczytacie na następnej stronie...